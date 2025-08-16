Iznájar, la única playa andaluza de interior que permite perros

En Andalucía hay reconocidas oficialmente una treintena de playas donde está autorizada la entrada de perros. En todas las provincias costeras hay varias. Sin embargo, solo existe una playa de interior y se encuentra en la provincia de Córdoba, en concreto en el pantano de Iznájar, la playa de Valdearenas.

El portal especializado en mascotas Patabox, en el que se recoge el listado de todas las playas de España con autorización para animales, se indica sobre la de Iznájar que «es la opción perfecta para disfrutar de playa y montaña, tiene reservada una zona para el disfrute de los perros. Además, se encuentra junto a un camping que también admite mascotas».

En el resto de la Comunidad Autónoma andaluza, las provincias con más arenales autorizados para perros son Málaga, Cádiz y Huelva (con 8 cada una), seguida de Almería, donde hay 3; y Granada, que tiene 2. Además, existen otras a lo largo de todo el litoral español.