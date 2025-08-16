Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 16 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Al calor del flamenco
Recital flamenco
Dentro del ciclo Al calor del flamenco, recital flamenco a cargo de Juan Antonio ‘El Claus’, al cante, y Alberto Luque, guitarra. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Fiestas
Finaliza la 36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas
Actuará el coro Amigos de la Casa de Sevilla, copla con Ana María Ruiz y Anabel Seoane y el grupo musical de Míriam Montes.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Báez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
