Incendio forestal en Villanueva del Rey
Cortada la N-432 y desplegado un gran dispositivo del Infoca

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 16 de agosto

Escultura en un cementerio.

/ José Antonio Aguilar



Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 17 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel Simancas Sánchez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

