Aemet deja a Córdoba en riesgo extremo por altas temperaturas este domingo

La ola de calor sigue en Córdoba y aún lo hará durante otros dos días más al menos, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se trata de uno los episodios más duraderos de ola de calor que se han dado en los últimos años.

Para este sábado, toda la provincia se mantiene en aviso naranja según Aemet, con valores en los termómetros que alcanzarán los 41 grados en la zona Norte (los Pedroches y el Guadiato) y toda la parte Sur (la Campiña y la Subbética). En la franja central de la provincia, a lo largo de todo el valle del Guadalquivir, se llegarán a los 43 grados.

El domingo la situación todavía irá a más, que en el área que rodea a Córdoba capital el aviso se eleva al nivel rojo, el máximo declarado por Aemet, con temperaturas de hasta 44 grados. En las zonas Norte y Sur se mantiene la alerta naranja con temperaturas medias de 42 grados.

A partir del lunes irán descendiendo paulatinamente los termómetros, pero todavía se mantendrá la alerta naranja en la parte central de la provincia (41 grados) y en el Sur (40 grados), mientras que la banda septentrional se quedará en aviso amarillo (39 grados).

Más avisos

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha lanzado su propio aviso de riesgo extremo para la salud por la ola de calor, que sitúa al valle del Guadalquivir en nivel rojo este sábado, mientras que el domingo bajará a naranja (riesgo medio).

Por otro lado, la web de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Córdoba ha lanzado una advertencia a los peregrinos para que extremen las precauciones y se informen continuamente, ya que los incendios en Extremadura, Zamora y Orense rodean el itinerario jacobeo del Sur. La Federación Andaluza de Camino Mozárabe y la Federación Española se han hecho eco del aviso desde Córdoba y lo están difundiendo a través de sus redes.

El fin de la ola de calor

Previsiblemente, la ola de calor podría terminar oficialmente el próximo martes, si bien las previsiones son cambiantes. Aemet explica el escenario más probable indica que a partir del lunes 18 comenzará un descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, finalizando así este episodio de ola de calor. Este descenso se extenderá durante los días siguientes al resto de la Península y Baleares. El lunes se espera que las temperaturas se mantengan todavía muy elevadas en la mitad suroriental peninsular y Baleares, y es probable que se superen los 40-42 ºC. A partir del martes 19 es probable que las temperaturas se sitúen en valores propios para la época del año.