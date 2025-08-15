La Unesco felicita a las autoridades locales y al Cabildo por su «rápida y eficaz» respuesta ante el incendio de la Mezquita-Catedral

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha remitido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, una carta en la que felicita a las autoridades locales y al Cabildo por su «rápida y eficaz» respuesta ante el incendio del pasado viernes, 8 de agosto, en la Mezquita-Catedral, monumento declarado Patrimonio Universal de la Humanidad desde 1984.

En su misiva, con el membrete oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y fecha de ayer, jueves, 14 de agosto, Azoulay señala, entre otras cosas, en referencia a la coordinación de la emergencia y todos los servicios que intervinieron, que «el profesionalismo de su intervención constituye un modelo para otros sitios del patrimonio mundial que afrontan riesgos similares».

La carta

A continuación, se reproduce el texto íntegro (traducido del francés original) de la carta enviada por la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, al alcalde de Córdoba, José María Bellido:

«Estimado Sr. Bellido Roche:

Deseo felicitar a las autoridades locales de la ciudad de Córdoba y al cabildo de la Catedral de Córdoba por su rápida y eficaz intervención frente al incendio que se declaró el 8 de agosto de 2025.

Estos esfuerzos coordinados, junto con la excelente coordinación de los servicios de alerta y de socorro civil, han permitido evitar daños importantes a este valioso sitio, que representa tanto una realización artística única como un valor excepcional para toda la humanidad.

El profesionalismo de su intervención constituye un modelo para otros sitios del patrimonio mundial que afrontan riesgos similares. La Guía de gestión de riesgos de incendio publicada recientemente por la Unesco recomienda estrategias esenciales de prevención de incendios, como la adopción de sistemas avanzados de detección y de protocolos de evacuación, que han demostrado su eficacia durante este incidente.

Le agradezco su continua colaboración y apoyo en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, ilustrados por los intercambios sostenidos entre nuestro Centro del Patrimonio Mundial, el ayuntamiento y el presidente del cabildo de la Catedral de Córdoba, tras el incendio ocurrido. Le saluda atentamente, Audrey Azoulay»