Los turistas toman Córdoba en una ciudad que se vacía en el puente de agosto

Son las ocho de la mañana en Córdoba y hasta las calles más bulliciosas están calladas como muertos. En los barrios, todo marcha al ralentí, sin mucho movimiento, con el pulso bajo. Igual que el de sus habitantes, después de noches tropicales en las que es difícil conciliar el sueño y uno se despierta con la sensación de no haber descansado. Es 15 de agosto y quien puede, ha huido del calor. El termómetro marca a esa hora 22 grados, la cifra más baja en una jornada en la que se espera alcanzar los 43 grados en el aeropuerto. La diáspora veraniega se repite en una ciudad que lleva un verano tórrido de récord. Pasado el mediodía, quien se lo proponga, podrá freír un huevo sobre la acera de cualquier calle del Centro. Qué gracia, dicen siempre en la tele, y qué angustia también.

Los chiringuitos de Málaga, Huelva y Cádiz se llenarán este viernes de cordobeses, igual que las casas rurales, los cámpings, los pantanos, las piscinas comunitarias, las parcelas con piscina y las piscinas sin parcela. Cualquier sitio es bueno siempre que uno pueda remojarse, aunque a veces surjan imprevistos. «Nos hemos venido a la playa a pasar el día, pero con el calor, hay medusas y no nos podemos bañar», lamenta Pepi desde Los Boliches.

El sol gira y a partir de las once y media se vuelve insoportable porque el asfalto achicharra. Pasear por algunas calles semidesiertas de Córdoba a ciertas horas recuerda a la pandemia, y a las películas del salvaje oeste, en este caso, del salvaje sur. No hay caballos ni hay rastro de pistoleros, pero sí esa atmósfera reseca de sol abrasador propia del desierto de Tabernas. O de cualquier desierto.

La gente lleva días semiconfinada por el calor. «Salgo por la mañana a hacer los recados, a andar o a desayunar en algún bar, pero luego hay que retirarse», explica Rosa, una vecina de Valdeolleros que se ha quedado sola en Córdoba. «Mis hijos se han ido a la playa, pero yo no tengo ganas de irme», comenta.

En el mejor de los casos, las familias tiran de aire acondicionado el mayor número de horas al día. «La factura de julio ha sido terrorífica, pero ¿quién aguanta esto sin el aire puesto?», comenta una señora en la parada del autobús mientras se queja del precio de la luz. En el peor de los casos, aguantan con la casa a oscuras, duchas frías y ventilador. Algunos optan por pasar unas horas al día en los refugios climáticos habilitados por el Ayuntamiento de Córdoba estos días, como el centro cívico norte, donde los primeros usuarios llegaban a primera hora de la mañana. «Se está muy a gusto leyendo aquí y así me ahorro el aire», explica Rafa.

Turistas en una Córdoba vacía en el puente del 15 de agosto. / A. J. González

La fotografía de Córdoba va cambiando según el sitio y la hora del día. Por la mañana y por la noche, terrazas llenas y actividad en los puntos turísticos. En las horas centrales, vacío total. Ahora que el calor aprieta por encima de Despeñaperros y se asfixian en Francia y Alemania, la siesta ha emigrado a otros países y el calor se empieza a tomar en serio también fuera del salvaje sur.

Las noches no son un alivio

Desde que empezó la ola de calor, las noches no suponen ningún alivio. Difícilmente el termómetro baja de los 30 grados hasta bien entrada la madrugada y toca apagar el aire un rato. No se puede salir a tomar el fresco, pero los bares y las terrazas abiertas se llenan con los que quedan en la ciudad y hay quien se lanza a los parques a la deseperada para tomarse el gazpacho o la litrona en algún césped, con la ilusión de que el poco aire que corre ya no queme. Esta noche, algunos supervivientes de la diáspora acudirán a la procesión de la Virgen del Tránsito. Ojalá haga un milagro y baje las temperaturas.

El 15 de agosto, cae en viernes este año y las maletas estaban preparadas en muchas casas desde hace días. Los autónomos suelen elegir estas fechas para las vacaciones de verano, aunque hay actividad que no para ni en festivo, como la obra del nuevo Zara de Jesús y María que no ha parado en este día. También resisten los que tuvieron la mala suerte de regresar de las vacaciones justo el 15 de agosto.

Mientras los bosques de España y Portugal arden, como lo hizo la Mezquita hace unos días, Córdoba se queda libre y deja más sitio a los turistas, que acuden como abejas a la miel sin importarles las previsiones meteorológicas.

Vivir en Córdoba en verano se ha vuelto insufrible. Por eso nadie entiende que los hoteles estén casi llenos. «¿Turismo climático? Cuando estás de vacaciones, el calor se lleva mejor», bromea Blas, que hace cola para entrar en la Mezquita. Pareciera que el incendio ha despertado el morbo, pero el Cabildo asegura que las cifras son lo normal para agosto, unas 4.000 visitas diarias. Solo las calles estrechas de la Judería, los abanicos y las botellas de agua helada dan tregua al sofoco al turista. Si quieren sobrevivir, mejor vayan por la sombra.

