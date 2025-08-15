La actualidad del viernes 15 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Unas calles de Córdoba desiertas por el puente y la ola de calor, los más de 450 aficionados que acompañarán al Córdoba CF en su estreno en El Molinón y la posición que ocupa la UCO en la última actualización del prestigioso ranking de Shanghái
Viernes, festivo del 15 de agosto, en plena ola de calor... Y las calles de Córdoba desiertas, y lo están así desde primera hora de la mañana. Muchos cordobeses han huido de la ciudad y otros no se separan del aire acondicionado. Los pocos valientes que pasean son, en su mayoría, turistas que desafían al termómetro. No estará solo el Córdoba CF en el primer partido de la temporada. Cerca de medio millar de aficionados estarán presentes en las gradas del Molinón en el partido de los de Ania contra el Sporting de Gijón. Por otro lado, el prestigioso ranking de Shanghái ha colocado a la Universidad de Córdoba entre las 50 mejores universidades del mundo en los ámbitos de la veterinaria y las ciencias agrícolas. En esta última área es, además, la primera española.
- Los turistas toman Córdoba en una ciudad que se vacía en el puente de agosto
- Medio millar de aficionados apoyarán al Córdoba CF en el estreno liguero de Gijón
- La Universidad de Córdoba, entre las 50 mejores universidades del mundo en veterinaria y ciencias agrícolas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba y Montoro rozan los 43 grados a la espera de un domingo con un nuevo aviso rojo por altas temperaturas
- Joaquín Alberto Nieva, deán presidente del Cabildo: "Queremos unidad para continuar adelante en la reconstrucción"
- La Unesco felicita a las autoridades locales y al Cabildo por su «rápida y eficaz» respuesta ante el incendio de la Mezquita-Catedral
- La Virgen del Tránsito sale este viernes en procesión de San Basilio: horario y el recorrido
Sucesos
- Un detenido en Belalcázar por pinchar más de cien ruedas de vehículos en cinco días
- Cuatro heridos al colisionar dos vehículos en la A-422 a su paso por Villanueva del Duque
Provincia
Andalucía
- Moreno apunta a que el incendio de Tarifa fue intencionado: "Podía haber sido una desgracia con muchos muertos"
Deportes
- El jugador del Córdoba CF Ntji jugará cedido en el Atlético Sanluqueño hasta el final de la temporada
España
- Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán
- Última hora de los incendios en España | Heridos cuatro miembros de la UME en las labores de extinción en León
Internacional
- Cumbre en Alaska: qué esperan conseguir Trump, Putin y Zelenski de una reunión crucial para el futuro de Ucrania
