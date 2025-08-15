Viernes, festivo del 15 de agosto, en plena ola de calor... Y las calles de Córdoba desiertas, y lo están así desde primera hora de la mañana. Muchos cordobeses han huido de la ciudad y otros no se separan del aire acondicionado. Los pocos valientes que pasean son, en su mayoría, turistas que desafían al termómetro. No estará solo el Córdoba CF en el primer partido de la temporada. Cerca de medio millar de aficionados estarán presentes en las gradas del Molinón en el partido de los de Ania contra el Sporting de Gijón. Por otro lado, el prestigioso ranking de Shanghái ha colocado a la Universidad de Córdoba entre las 50 mejores universidades del mundo en los ámbitos de la veterinaria y las ciencias agrícolas. En esta última área es, además, la primera española.

