La actualidad del viernes 15 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrevista a Joaquín Alberto Nieva, deán presidente del Cabildo; la carta de felicitación de la Unesco a las autoridades locales; y el precio de los carburantes de cara a la operación salida marcan la agenda matutina
El deán presidente del Cabildo de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, aborda, en una entrevista, el incendio de la Mezquita-Catedral, repasando distintos aspectos como la investigación o los protocolos de seguridad. Además, este periódico ha tenido acceso en exclusiva a la carta remitida por la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, a las autoridades de Córdoba y al Cabildo a modo de felicitación por la "eficaz" actuación ante el incendio. En otro orden de cosas, este jueves comienza la operación salida con motivo del puente de este 15 de agosto y en Córdoba el precio de los carburantes se mantiene estabilizado. Tanto la gasolina como el gas licuado cuestan en la provincia lo mismo que hace un año. Sin embargo, el gasoil ha subido 34 céntimos.
- Joaquín Alberto Nieva, deán presidente del Cabildo: "Queremos unidad para continuar adelante en la reconstrucción"
- La Unesco felicita a las autoridades locales y al Cabildo por su «rápida y eficaz» respuesta ante el incendio de la Mezquita-Catedral
- La operación salida se desarrolla en Córdoba con el precio de los carburantes estabilizado
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento ya tiene empresas para instalar 50 puntos de recarga de coches eléctricos por la ciudad
- El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad
- El Infoca y los bomberos de Córdoba logran controlar un incendio en la carretera de Trassierra
- El Ayuntamiento impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- Ciudades Patrimonio reconoce la "extraordinaria respuesta" de los bomberos en el incendio de la Mezquita-Catedral
Provincia
- Activados dos radares informativos para controlar la velocidad del tráfico de Lucena
- Montoro roza los 43 grados y registra la segunda temperatura más alta de toda España este jueves
- Empieza la feria de Villanueva del Duque: una multitud de vecinos recibe a la Virgen de Guía
- Comienza la Feria de Puente Genil con la inauguración del encendido
Cultura
- El Festival del Cante Grande Fosforito rinde homenaje a Juan Ortega Chacón
- Almedinilla revive con intensidad su pasado íbero y romano en las jornadas Festum
Deportes
Andalucía
- Operación especial de tráfico del 15 de agosto: estas son las carreteras más conflictivas de Andalucía según la DGT
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Los incendios avanzan sin control en Ourense, Zamora y Cáceres, sin tregua por las altas temperaturas
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
