El deán presidente del Cabildo de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, aborda, en una entrevista, el incendio de la Mezquita-Catedral, repasando distintos aspectos como la investigación o los protocolos de seguridad. Además, este periódico ha tenido acceso en exclusiva a la carta remitida por la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, a las autoridades de Córdoba y al Cabildo a modo de felicitación por la "eficaz" actuación ante el incendio. En otro orden de cosas, este jueves comienza la operación salida con motivo del puente de este 15 de agosto y en Córdoba el precio de los carburantes se mantiene estabilizado. Tanto la gasolina como el gas licuado cuestan en la provincia lo mismo que hace un año. Sin embargo, el gasoil ha subido 34 céntimos.

