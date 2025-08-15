La operación salida se desarrolla en Córdoba con el precio de los carburantes estabilizado

Uno de los asuntos que más preocupa a quienes inician sus vacaciones este puente de agosto (y a los que regresan) es el precio del combustible. Sin embargo, según los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, llenar el depósito costará casi lo mismo que el año pasado. En concreto, los conductores de vehículos de gasolina pagarán por un litro 4 céntimos menos que hace un año, mientras que los de diesel abonarán por ese litro 34 céntimos más.

Así, mientras que hace un año en la víspera del puente se pagaba de media en la provincia de Córdoba por un litro de gasolina de 95 octanos 1,506 euros, este jueves se cotizaba a 1,502, una tendencia bajista que se ha venido manteniendo durante los últimos doce meses. Según el mismo portal, el día 14 de agosto de 2024 se pagaba por un litro de gasoil 1,402 euros y este año se paga 1,436 y, en este caso, la tendencia ha sido la inversa, es decir, de continuo incremento de precio, aunque sea solo de unos céntimos. En lo que se refiere a los Gases Licuados del Petróleo (GLP) el precio ha bajado en el último año un céntimo de media, de 0,959 euros el litro a 0,958. Sin embargo, hay un punto en la ciudad de Córdoba en el que cuesta 38 céntimos menos, el de Autacor.

Valoración empresarial

El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, ha explicado a este periódico que, por el momento, la tendencia general del mercado de los combustibles es la de mantenerse a la baja. Esto se debe, según Larrea, a la política que está llevando a cabo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que está produciendo mayor cantidad para competir con países terceros. Otro factor que ha influido en esta ligera bajada de los precios finales de los combustibles es la revalorización del euro en comparación con el dólar, «de modo que por un euro ahora se puede comprar más crudo que antes», aclara, porque las operaciones se hacen con el dólar como moneda.

No obstante, aclara el empresario, «todo esto siempre está en función de cómo evolucionen las guerras de Gaza y Ucrania» y sentencia que en caso de que cesara alguna de ellas, el barril de Brent bajaría 10 dólares su precio, con lo que si acaban las dos serían 20 dólares más baratos.

Diferencia de precios

Acerca del gasto que cada conductor puede hacer para llenar el depósito de su coche, dependerá mucho del lugar elegido para repostar. Según un informe elaborado por la organización de consumidores Facua, hay provincias donde la diferencia entre gasolineras puede ser de hasta 79 céntimos. En lo que se refiere a Córdoba, la organización señala que solo destaca la diferencia existente en el gas licuado del petróleo (GLP) con un margen de hasta 40,5 céntimos el litro.

Además, el estudio elaborado por la organización de consumidores indica que la estación de servicio de Autacor (la asociación de taxistas) es la que tiene el precio más bajo de GLP, en concreto a 0,574 el litro, frente a la media de la provincia que, como se ha citado ya, cuesta 0,958 céntimos el litro.