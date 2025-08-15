Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 15 de agosto de 2025

Flamenco en la terraza

Actuación de Estela Fuentes

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Estela Fuentes. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. CRV. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Espectáculo

36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas 2025

Espectáculo Aire Flamenco de Francisco Carmona y su grupo. Copla: Ángela Navarro. Academia de Baile Nanes Luna.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.