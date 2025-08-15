Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 15 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Flamenco en la terraza
Actuación de Estela Fuentes
Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Estela Fuentes. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. CRV.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Espectáculo
36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas 2025
Espectáculo Aire Flamenco de Francisco Carmona y su grupo. Copla: Ángela Navarro. Academia de Baile Nanes Luna.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.00 a 14.00 horas.
