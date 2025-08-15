Los fallecidos en Córdoba el viernes 15 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 16 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Muñoz Tamayo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Gloria de Santa Ana Garrido

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores Álvarez Villarreal

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio San Rafael.