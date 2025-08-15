Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 15 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 16 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Muñoz Tamayo
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Gloria de Santa Ana Garrido
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Dolores Álvarez Villarreal
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio San Rafael.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba