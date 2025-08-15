Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 15 de agosto

Escultura en un cementerio.

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 16 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Muñoz Tamayo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Gloria de Santa Ana Garrido

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores Álvarez Villarreal

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio San Rafael.

