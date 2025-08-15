El día que la Mezquita-Catedral de Córdoba "se derrumbó"... y provocó un cambio en el monumento

El incendio del pasado viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha generado un notable revuelo y ha abierto una reflexión sobre cómo reforzar la seguridad en el monumento más emblemático de la ciudad para evitar que se repita una tragedia similar. Sin embargo, hace casi un siglo, uno de los principales periódicos del país sorprendió a sus lectores con una noticia impactante: el derrumbe. Aquel episodio además, provocó un cambio en el templo.

Entre los riesgos más graves que afronta un monumento de las dimensiones y características de la Mezquita-Catedral, uno de los más temidos es el incendio. El ocurrido el pasado 8 de agosto, que afectó a dos capillas de la ampliación de Almanzor y provocó el derrumbe parcial de la cubierta, es el tercero registrado en su historia.

El primero tuvo lugar el 29 de mayo de 1910, originado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero. El segundo fue el 5 de julio de 2001, cuando un fuego en el archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5 000 que albergaba. Según las investigaciones, el incendio se debió a la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa de la luz solar en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy elevadas.

Córdoba 5 de julio de 2001 Incendio del archivo de la Mezquita Catedral / Sanchéz Moreno / COR

Cuando “se derrumbó” la Mezquita-Catedral

En diciembre de 1932, los cordobeses despertaron con un titular que parecía increíble: “Pavoroso suceso. Esta mañana, y sin que aún se sepan las causas, se ha derrumbado la Mezquita de Córdoba. De las mil doscientas columnas, no quedan en pie más de doce”, publicaba el diario La Voz de Madrid. La noticia añadía incluso que había siete víctimas mortales.

Según la crónica, el colapso se produjo alrededor de las nueve de la mañana, cuando los vecinos comenzaron a escuchar ruidos extraños. Minutos después, el rumor corrió como la pólvora: la Mezquita-Catedral se había venido abajo.

El artículo atribuía la “catástrofe” a las excavaciones arqueológicas que se realizaban para descubrir vestigios históricos. Sin embargo, recogía también una versión popular más pintoresca: un hombre que llevaba días limando una columna habría provocado el desastre. “De las 1.200 columnas que sustentaban la techumbre, solamente doce se mantenían en pie. Las restantes formaban un inmenso montón de escombros”, proseguía el texto. Entre los supuestos fallecidos figuraba un tal Iván Petroski, a quien se identificaba como Alexis Románov, hijo del zar de Rusia.

Entre la multitud que acudió al lugar se mencionaba al torero Rafael Guerra “Guerrita”. Incluso en el Congreso se preguntó al Gobierno por el suceso, aunque este negó tener conocimiento alguno.

Artículo publicado en La Voz sobre el derrumbe de la Mezquita-Catedral. / CÓRDOBA

(Pinche aquí para leer la crónica completa)

Excacavaciones lección

Todo formaba parte de una broma publicada el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Más allá del chiste, la intención era denunciar las excavaciones que se estaban realizando en la zona construida por Abderramán I —la más antigua del templo— y que, según la prensa nacional, podían poner en riesgo el conjunto monumental, causando un hundimiento.

Imágenes de las excavaciones en la Mezquita-Catedral en 1932. / ARCHIVO DE CÓRDOBA

La presión mediática, antes y después de la publicación de esta pieza, fue tal que las obras, dirigidas por el arqueólogo Félix Hernández, tuvieron que detenerse, no sin antes descubrir restos visigodos en el Patio de los Naranjos, hoy expuestos en el museo del complejo. Además, se creó una comisión de expertos que evaluó la posibilidad real de hundimiento del monumento.

La noticia falsa se acompañó de una fotografía trucada y de datos inexactos, como inflar el número de columnas (que en realidad es de 746, no más de 1.200) o añadir elementos inverosímiles, como la presencia del “hijo del zar” entre las víctimas. Se gastaron inocentadas similares, como por ejemplo un incendio en el Museo del Prado denunciar el estado del espacio.