Córdoba y Montoro rozan los 43 grados a la espera de un domingo con un nuevo aviso rojo por altas temperaturas

La ola de calor parece no tener fin en Córdoba. Después de llegar este viernes a los 42,9 grados de máxima en Montoro y 42,6 en la capital, para este sábado se esperan de nuevo temperaturas que podrían superar los 43 grados en la zona del Valle del Guadalquivir y la campiña. Sin embargo, lo peor de esta semana está por llegar, pues la Aemet tiene activado el aviso rojo por altas temperaturas, de 44 grados, para el domingo en las mismas comarcas.

Pronóstico para el sábado

Así, la Agencia Estatal de Meteorología apunta que en la capital de Córdoba se podría llegar hasta dicha temperatura, que podría verse superada por Montoro, donde la misma agencia espera que se alcancen los 45.

Por su parte, las mínimas no bajarán de los 22 grados en la localidad del Alto Guadalquivir y alcanzando los 25 que podrían darse en Lucena.

Pronóstico de la Aemet para los próximos días en Córdoba capital. / CÓRDOBA

La Aemet contempla la posibilidad de que a partir del lunes, día 18, pueda empezar un descenso térmico que se notará de una manera más acentuada a partir de la jornada del martes.