La actualidad del jueves 14 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La propuesta de concesión de la Medalla al Mérito de la Ciudad a los bomberos, el control de un incendio en la carretera de Trassierra y la confirmación de la inscripción de todos los fichajes del Córdoba CF centran la agenda vespertina
El gobierno local propondrá la concesión de la Medalla al Mérito de la Ciudad a los bomberos de Córdoba por su rápida actuación para extinguir el incendio de la Mezquita-Catedral, pero también por su colaboración tras la dana de Valencia y su participación en el último incendio de la Albaida. Este jueves, además, también han tenido que movilizarse, junto al Infoca, para controlar un incendio en la carretera de Trassierra. Por otro lado, en lo deportivo, Monterrubio ha confirmado que el Córdoba CF ya ha inscrito a todos los fichajes de este mercado de verano y ha adelantado que habrá alguna salida más antes de que cierre.
- El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad
- El Infoca y los bomberos de Córdoba logran controlar un incendio en la carretera de Trassierra
- Monterrubio confirma que el Córdoba CF ya ha inscrito a todos los fichajes y que habrá alguna salida más en forma de cesión
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Un «arca de Noé» para 68 tesoros de la Mezquita-Catedral: así sería el rescate de sus joyas patrimoniales en caso de emergencia
- El Ayuntamiento impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- La mejora de la entrada oeste al barrio de los Olivos Borrachos, más cerca
- Los hoteles de Córdoba se sitúan en el 90% durante viernes y sábado
- Emacsa implanta un sistema pionero, sostenible y sin químicos en la fuente de la plaza de Andalucía
- El PSOE exige la instalación "inmediata" de los toldos en los colegios públicos
Provincia
- Agosto se llena de fiestas locales: más de 25 por celebrar por toda la provincia de Córdoba
- Los alojamientos rurales de Córdoba rozan el lleno para el puente de agosto
- Tres detenidos en Puente Genil por golpear con un palo y una barra de hierro a un vecino, al que le robaron 350 euros
Andalucía
- Operación especial de tráfico del 15 de agosto: estas son las carreteras más conflictivas de Andalucía según la DGT
Deportes
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Los incendios avanzan sin control en Ourense, Zamora y Cáceres, sin tregua por las altas temperaturas
- El incendio que afecta a León y Zamora, camino de convertirse en uno de los peores registrados en España
Internacional
- Israel desvela un plan para construir 3.000 viviendas en Cisjordania y "enterrar la idea de un Estado palestino"
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’