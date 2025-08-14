El gobierno local propondrá la concesión de la Medalla al Mérito de la Ciudad a los bomberos de Córdoba por su rápida actuación para extinguir el incendio de la Mezquita-Catedral, pero también por su colaboración tras la dana de Valencia y su participación en el último incendio de la Albaida. Este jueves, además, también han tenido que movilizarse, junto al Infoca, para controlar un incendio en la carretera de Trassierra. Por otro lado, en lo deportivo, Monterrubio ha confirmado que el Córdoba CF ya ha inscrito a todos los fichajes de este mercado de verano y ha adelantado que habrá alguna salida más antes de que cierre.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Incendios en España

Internacional