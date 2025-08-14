El plan es claro: en caso de catástrofe en la Mezquita-Catedral 68 tesoros serían rescatados por los bomberos y llevados a una sala secreta conocida como el Arca de Noé. Una acción clave para salvaguardar el patrimonio del monumento principal de Córdoba. En otro orden de cosas, los alojamientos rurales de la provincia de Córdoba están casi al completo para el puente de agosto y desde los establecimientos confían en llenarse en los próximos días. Durante estos días, además, muchos pueblos y barriadas de Córdoba celebran fiestas. Este mes de agosto hay más de cuarenta repartidas por la provincia, aunque algunas ya se han celebrado. ¿Cuántas quedan? Nada más y nada menos que 25.

