La actualidad del jueves 14 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El plan para salvar las joyas de la Mezquita-Catedral en caso de catástrofe, el lleno de los alojamientos rurales para el puente y las muchas fiestas que se celebran estos días en la provincia centran la actualidad

Una trabajadora muestra una pieza del Archivo de la Catedral, en una imagen de 2022.

Una trabajadora muestra una pieza del Archivo de la Catedral, en una imagen de 2022. / Francisco González

El plan es claro: en caso de catástrofe en la Mezquita-Catedral 68 tesoros serían rescatados por los bomberos y llevados a una sala secreta conocida como el Arca de Noé. Una acción clave para salvaguardar el patrimonio del monumento principal de Córdoba. En otro orden de cosas, los alojamientos rurales de la provincia de Córdoba están casi al completo para el puente de agosto y desde los establecimientos confían en llenarse en los próximos días. Durante estos días, además, muchos pueblos y barriadas de Córdoba celebran fiestas. Este mes de agosto hay más de cuarenta repartidas por la provincia, aunque algunas ya se han celebrado. ¿Cuántas quedan? Nada más y nada menos que 25.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Incendios en España

