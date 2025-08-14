La actualidad del jueves 14 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El plan para salvar las joyas de la Mezquita-Catedral en caso de catástrofe, el lleno de los alojamientos rurales para el puente y las muchas fiestas que se celebran estos días en la provincia centran la actualidad
El plan es claro: en caso de catástrofe en la Mezquita-Catedral 68 tesoros serían rescatados por los bomberos y llevados a una sala secreta conocida como el Arca de Noé. Una acción clave para salvaguardar el patrimonio del monumento principal de Córdoba. En otro orden de cosas, los alojamientos rurales de la provincia de Córdoba están casi al completo para el puente de agosto y desde los establecimientos confían en llenarse en los próximos días. Durante estos días, además, muchos pueblos y barriadas de Córdoba celebran fiestas. Este mes de agosto hay más de cuarenta repartidas por la provincia, aunque algunas ya se han celebrado. ¿Cuántas quedan? Nada más y nada menos que 25.
- Un «arca de Noé» para 68 tesoros de la Mezquita-Catedral
- Los alojamientos rurales de Córdoba rozan el lleno para el puente de agosto
- Agosto se llena de fiestas locales: más de 25 por celebrar por toda la provincia de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los hoteles de Córdoba se sitúan en el 90% durante viernes y sábado
- Botijos, tradición contra el calor
- Detenido en Córdoba tras ser pillado 'in fraganti' durante un robo en un bar de la Ribera
- El Ayuntamiento licita por seis millones el suministro eléctrico de Aucorsa, Vimcorsa, Sadeco, Emacsa y Cecosam
- La DGT prevé 150.000 desplazamientos en Córdoba durante el puente de agosto
- La Junta concede la autorización necesaria para impartir los cursos de FP en la antigua Agrónomos
Provincia
- Extinguido el incendio que ha afectado a Alameda del Suizo y la ribera del Genil en Palma del Río
- La Junta confirma la presencia de lengua azul en 409 explotaciones ganaderas de Córdoba
- La ola de calor deja más de 42 grados en Montoro este miércoles
Andalucía
- La Junta pide a Planas que exija a la UE activar la reserva de crisis de la PAC para afectados por lengua azul
- Málaga no permitirá más pisos turísticos durante los próximos tres años
Deportes
- LaLiga dictamina que la lesión de Ter Stegen es de larga duración: el Barça podrá inscribir a Joan Garcia
- Carlos Marín: “No queremos que suceda lo del año pasado”
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Interior pone todos los medios para luchar contra los incendios: 13 fuegos activos y una tarde complicada
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba