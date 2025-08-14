Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción

¿Abren los comercios en Córdoba este festivo de La Asunción? La respuesta es que algunos sí y otros no. Cabe recordar que el jueves 15 de agosto figura entre los días de apertura comercial en festivo autorizado por la Junta de Andalucía. Además, Córdoba es considerada por la Administración Autonómica como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), medida que entró de nuevo en vigor en abril, lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean. Sin embargo, no todos optan por esta opción, aunque sí lo hacen algunos supermercados y centros comerciales.

Teniendo esto presente, estos son los comercios, centros comerciales y supermercados que abren este jueves 15 de agosto, festivo de la Virgen de la Asunción.

Centros comerciales en Córdoba

El Corte Inglés. Abre sus centros este festivo de la Asunción de la Virgen con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

Centro Comercial El Arcángel. Abre en horario de 10.00 a 22.00 horas, de 10.00 a 21.00 horas en el caso del supermercado.

Centro Comercial La Sierra. Abre de 10.00 a 22.00 horas.

Patios de Azahara. Abre este 15 de agosto de 10 a 22 horas.

Centro Comercial Zoco. La zona comercial general abre de 10 a 22 horas.

Horario de los supermercados en Córdoba

Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados los días festivos.

Supermercados Deza. La cadena de supermercados cierra sus tiendas, incluido el Supermercado de Zoco, este viernes.

Supermercados Piedra. Mantiene cerrados sus supermercados en este festivo.

Lidl. En su web indican que abren en su horario normal (9-22 horas). Puede consultarse aquí.

Aldi. En su página web indican que abren en horario especial, es decur, de 9.00 a 22.00 horas.

Carrefour. En su web se indica que algunas de sus tiendas abren en un horario especial, mientras otras permanecen cerradas. Puede consultarse aquí cuáles abren.

Supermercados Día. Abren de 9 a 21.30 horas, aunque el horario puede variar. Consultar aquí.

Alcoop. Cierran sus establecimientos los festivos.

Pequeño comercio

El pequeño comercio así como las franquicias tienen autorizada la apertura al ser Córdoba considerada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), si bien queda a criterio de cada establecimiento el abrir o no en festivo.