El PSOE exige la instalación "inmediata" de los toldos en los colegios públicos

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado a la Delegación de Infraestructuras el cumplimiento "urgente" de las promesas de 2023 relativas a la colocación de toldos en los centros educativos públicos. Esta demanda surge ante la inminente vuelta a las aulas en septiembre, dice Bernal, que ha subrayado "la necesidad crítica de sombrear las instalaciones exteriores para permitir un desarrollo curricular adecuado, especialmente considerando las altas temperaturas".

Según el PSOE, "las condiciones climáticas actuales no permiten desarrollar la labor educativa de forma adecuada en las zonas externas de los colegios". Además de la instalación de toldos, la formación socialista ha instaddo al Ayuntamiento a realizar un estudio de todos los centros públicos para asegurar una climatización adecuada. Barnal ha manifestado que, durante tres o cuatro meses del año escolar, "los niños y niñas cordobeses, así como toda la comunidad educativa, padecen temperaturas muy elevadas".

Revisión exhaustiva

Desde el PSOE han criticado que, desde que el PP asumió el gobierno municipal en 2019, debería haberse llevado a cabo una revisión exhaustiva y la implementación de sistemas de aclimatación más adecuados para todos los colegios públicos. Con ello, los socialistas han instado al equipo de gobierno a "actuar con celeridad para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo y seguro para los estudiantes y el personal educativo de la ciudad".