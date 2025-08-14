Montoro registra la segunda temperatura más alta de toda España este jueves

Un día más con aviso naranja por calor y temperaturas extremas en Córdoba. Las máximas este jueves han sufrido pocos cambios y han continuado con valores significativamente elevados en la provincia, con un pico de 42,8 grados en Montoro. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el municipio ha sido el segundo con la temperatura más alta de España, tras Badajoz.

Los vecinos de La Rambla soportaron más de 41,6 grados en horas de la tarde, mientras en Aguilar de la Frontera se alcanzaron los 41,1 grados, y en Fuente Palmera un poco más, 41,8, mientras que en Doña Mencía se quedó en 40,1. En Córdoba capital, en la estación del aeropuerto, se registró un 41,7 de máxima. En otros municipios más frescos se quedaron por debajo de los 40 grados.

Para este viernes la Aemet apunta a unas temperaturas mínimas que no bajarán de los 22ºC en la capital cordobesa, que lleva muchos días experimentando noches tropicales o incluso tórridas. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 42 grados nuevamente y antes de experimentar una nueva subida, pues Meteorología prevé que la provincia alcance los 45 grados el domingo. La alerta naranja por altas temperaturas está activa al menos hasta el próximo sábado.

Refugios climáticos

El Ayuntamiento continúa con la apertura, a efectos de refugios climáticos, de los centros cívicos con horario de 9.00 a 21.00 horas. La Casa Ciudadana, el centro cívico Complementario el Alcázar y Osio (este centro permanecerá cerrado de 14.00 a 15.00 horas por motivos de la empresa), Arrabal del Sur, Vallehermoso, Norte Sierra (Cruz de Juárez), Poniente Sur (Plaza de Toros). El resto de centros cívicos están abiertos con horario normal de mañana.