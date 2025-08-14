Detrás de Hipercor

Un incendio de pastos en la carretera de Trassierra moviliza a los bomberos de Córdoba

El 112 ha recibido el primero de los múltiples avisos en torno a las 15.30 horas

El incendio desprende una fuerte humareda junto una zona de viviendas situada detrás de Hipercor.

El incendio desprende una fuerte humareda junto una zona de viviendas situada detrás de Hipercor. / CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Los bomberos de Córdoba trabajan en la extinción de un incendio de pastos en la CO-3402, la carretera de Trassierra, y en una parcela muy próxima a las viviendas del entorno, en la zona detrás del Hipercor. Según fuentes del 112 el primer de los múltiples avisos se ha recibido en torno a las 15.30 horas.

El humo, una columna negra, es visible desde distintos puntos y el 112 ha recibido varios avisos por parte de los vecinos. Se ha activado un operativo de la Policía Local y la Autonómica, los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y el Plan Infoca, que se encuentra actuando ya en el lugar para intentar controlar el fuego y que no se propague, según estas mismas fuentes.

El Infoca trabaja con dos aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado, un vehículo autobomba y dos grupos de bomberos forestales, acompañados por un técnico de operaciones y un agente de Medio ambiente.

No es la única salida que han tenido que hacer los bomberos de Córdoba este jueves, pues también se han tenido que movilizar por un incendio de pastos en la mediana de la autovía A-4, kilómetro 403, que ha obligado a actuar también a la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
  2. Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
  3. Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
  4. Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
  5. Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
  6. La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
  7. Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
  8. La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’

Incendio de pastos en la carretera de Trassierra, en una zona detrás de Hipercor

Incendio de pastos en la carretera de Trassierra, en una zona detrás de Hipercor

Ferias, ferias y más ferias para el puente de agosto en Córdoba

Ferias, ferias y más ferias para el puente de agosto en Córdoba

El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad

El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad

El Ayuntamiento impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal

El Ayuntamiento impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal

Un «arca de Noé» para 68 tesoros de la Mezquita-Catedral: una sala secreta y joyas patrimoniales de alto valor

Un «arca de Noé» para 68 tesoros de la Mezquita-Catedral: una sala secreta y joyas patrimoniales de alto valor

Córdoba, entre las 20 localidades andaluzas que recibirán ayudas para descuentos en el transporte público

Córdoba, entre las 20 localidades andaluzas que recibirán ayudas para descuentos en el transporte público

Córdoba, la provincia con más municipios adheridos a la Red de Ciudades Industriales

Córdoba, la provincia con más municipios adheridos a la Red de Ciudades Industriales

Culmina la obra de la calle Obispo Ascargorta con la reforma de todo el pavimento y la plantación de 18 árboles

Culmina la obra de la calle Obispo Ascargorta con la reforma de todo el pavimento y la plantación de 18 árboles
Tracking Pixel Contents