Un incendio de pastos en la carretera de Trassierra moviliza a los bomberos de Córdoba

Los bomberos de Córdoba trabajan en la extinción de un incendio de pastos en la CO-3402, la carretera de Trassierra, y en una parcela muy próxima a las viviendas del entorno, en la zona detrás del Hipercor. Según fuentes del 112 el primer de los múltiples avisos se ha recibido en torno a las 15.30 horas.

El humo, una columna negra, es visible desde distintos puntos y el 112 ha recibido varios avisos por parte de los vecinos. Se ha activado un operativo de la Policía Local y la Autonómica, los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y el Plan Infoca, que se encuentra actuando ya en el lugar para intentar controlar el fuego y que no se propague, según estas mismas fuentes.

El Infoca trabaja con dos aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado, un vehículo autobomba y dos grupos de bomberos forestales, acompañados por un técnico de operaciones y un agente de Medio ambiente.

No es la única salida que han tenido que hacer los bomberos de Córdoba este jueves, pues también se han tenido que movilizar por un incendio de pastos en la mediana de la autovía A-4, kilómetro 403, que ha obligado a actuar también a la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil.