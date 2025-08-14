Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 14 de agosto de 2025

Agenda

Continúa la muestra 'Señales'

Diario CÓRDOBA

Exposición

Continúa la muestra ‘Señales’

Hasta el próximo día 14 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera. Busca una nueva forma de expresión que desafía tanto su propia práctica artística como las expectativas del público.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

Manríquez, 5.

De 09.00 a 15.00 horas.

Planneo al fresco

‘Carnaval de verano’

Sumergidos en las raíces del Carnaval de Córdoba con un espectáculo único, lleno de coplillas míticas, frescura y participación. Además, no faltarán guiños al Carnaval de Cádiz y a los grandes momentos vividos por nuestras agrupaciones en tierras gaditanas.

CÓRDOBA. Quiosco Joven.

Paseo de la Victoria.

22.00 horas.

Flamenco en la terraza

Actuación de Natalia García

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Natalia García. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Fiestas

Continúa la 36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas

Tendrán lugar las actuaciones del Coro El Trébol, copla con Patricia Arena y Eugenia García y para finalizar el grupo musical Al fresco.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

TEMAS

