Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 14 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
Continúa la muestra ‘Señales’
Hasta el próximo día 14 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera. Busca una nueva forma de expresión que desafía tanto su propia práctica artística como las expectativas del público.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 09.00 a 15.00 horas.
Planneo al fresco
‘Carnaval de verano’
Sumergidos en las raíces del Carnaval de Córdoba con un espectáculo único, lleno de coplillas míticas, frescura y participación. Además, no faltarán guiños al Carnaval de Cádiz y a los grandes momentos vividos por nuestras agrupaciones en tierras gaditanas.
CÓRDOBA. Quiosco Joven.
Paseo de la Victoria.
22.00 horas.
Flamenco en la terraza
Actuación de Natalia García
Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Natalia García. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Fiestas
Continúa la 36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas
Tendrán lugar las actuaciones del Coro El Trébol, copla con Patricia Arena y Eugenia García y para finalizar el grupo musical Al fresco.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba