Los hoteles de Córdoba se sitúan en el 90% durante viernes y sábado

Las previsiones que maneja el sector hotelero de la capital han hecho posible que todos los establecimientos que habían cerrado con la llegada del verano reabran sus puertas y empiecen ya a calentar motores de cara a los meses de más actividad. Según ha explicado a este periódico la presidenta de la Asociación de Empresas de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Elena Rizos, aunque hay diferencias entre unos hoteles y otros, la media que se puede estimar es de una ocupación del 90% los días centrales del puente (viernes, 15 y sábado, 16).

Para hoy, la estimación se sitúa en el 60% y el domingo se queda en el 50%. Reconoce Rizos que para ser agosto, el nivel de ocupación «es muy bueno y se ha salvado bastante bien», circunstancia que ha permitido que esté abierta ya «toda la planta hotelera de la ciudad». El motivo fundamental de este alto nivel de ocupación es los precios «irrisorios» a los que se están ofreciendo las plazas, afirma. De todos los negocios consultados por Aehcor, según ha explicado a este periódico la presidenta, los que registran un mayor nivel de ocupación son los de cuatro estrellas, seguidos de los de dos. También es alto el grado de reservas que se manejan en los de cinco estrellas, quedando los de tres con unos resultados algo más bajos.

En cuanto al tipo de cliente que hace estas reservas, la empresaria apunta que suelen ser familias y parejas, casi siempre de origen nacional, aunque también se ha apreciado una presencia abundante de ciudadanos de países como Italia y Francia. «Es verdad que en los últimos agostos estamos viendo muchos clientes de Italia», reconoce la hotelera.

Elena Rizos añade, sobre la duración de las visitas, que la mayor parte de las reservas son de dos o tres noches, como mucho, pero también hay quien, en su recorrido hacia otros destinos, dedica un día para conocer la ciudad y que por eso hay algunas reservas de solo una noche.

Los apartamentos, a la mitad

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Córdoba (Avacor), Matilde de la Hoz, ha informado a Diario CÓRDOBA, que la ocupación prevista para el puente es de un 50%.

La empresaria reconoce que «el puente de agosto es poco llamativo para nuestros clientes», que, debido al calor, optan por otros destinos.