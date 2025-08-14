El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad

Por su participación en el terreno tras la dana de Valencia, su colaboración con el Infoca en el incendio del entorno de la Albaida y, especialmente, por su rápida actuación para sofocar el fuego de la Mezquita-Catedral, el gobierno municipal de Córdoba propondrá al cuerpo de bomberos de la ciudad para que reciba la Medalla al Mérito de la Ciudad. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, que ha adelantado la propuesta, que se hará formalmente en septiembre y para la que espera el apoyo de todos los grupos municipales.

"Es conocida su dedicación, también su esfuerzo, profesionalidad y entrega cada vez que son requeridos", ha manifestado Torrico sobre los trabajadores del servicio municipal de extinción de incendios, a los que ha reconocido su rapidísima intervención en el incendio de la Mezquita, "con riesgo, incluso, para su integridad física".

Bomberos en las cubiertas de la Mezquita, el pasado viernes durante el incendio. / A. J. GONZÁLEZ

Como ha recordado el portavoz del gobierno local, las Medallas de la Ciudad se conceden en los años impares y suelen darse a conocer, más a menos, para San Rafael. La propuesta de este año estaba casi cerrada, aunque aún quedaban algunas por conceder, en este caso, se pueden dar hasta un máximo de ocho Medallas de la Ciudad (entre personas físicas y jurídicas) y un máximo de cuatro al Mérito, que es la que recibirán los bomberos.

Trabajo de los técnicos de Urbanismo

Por otro lado, el también presidente de la Gerencia de Urbanismo ha querido reconocer el trabajo de los técnicos de este organismo, especialmente de las oficinas del Casco y de Arqueología, que han trabajado estos días para emitir sendos informes necesarios para el inicio de los trabajos de la actuación de emergencia en la Mezquita-Catedral, que ya ejecuta el Cabildo.

Miguel Ángel Torrico, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

Respuesta al PSOE

Y sobre el mismo asunto, el incendio, pero desde el plano político, Torrico ha respondido al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, quien ha pedido al alcalde, José María Bellido, que registre la Mezquita como propiedad municipal y esto, al estar inmatriculada por la Iglesia, "se resolvería en los tribunales de justicia", según palabras del socialista. Sobre este tema, por un lado, Torrico cree que el debate de la titularidad "está superado", recordando que el Gobierno central, en 2021, "reconoció la legalidad de 34.000 inmatriculaciones" efectuadas por la Iglesia católica, entre ellas, la Mezquita. Un Gobierno, ha apostillado, socialista.

Y, por otro lado, sobre la propuesta de registrar el monumento como propiedad municipal, Torrico ha dicho que sería "algo temerario" que podría derivar en una condena a costas para las arcas municipales, aparte de correrse el riesgo de "hacer el rídiculo". En cualquier caso, según el portavoz del gobierno municipal, la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 68, permite a "cualquier vecino" a hacer esta reclamación, por lo que ha instado a Hurtado a que actúe a título personal y "a cargo de su dinero".