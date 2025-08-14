Los fallecidos en Córdoba el jueves 14 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 15 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Marian Mohamed Shehada el Kahlout

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Manuel Muriel Luque

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Salud.

Manuel Cortés Santiago

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio la Fuensanta.

María Teresa Rodríguez Sánchez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Miguel Merida Lozano

La Inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.