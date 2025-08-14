Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 14 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 15 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Marian Mohamed Shehada el Kahlout
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Manuel Muriel Luque
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Salud.
Manuel Cortés Santiago
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio la Fuensanta.
María Teresa Rodríguez Sánchez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Miguel Merida Lozano
La Inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
