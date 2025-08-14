Culmina la obra de la calle Obispo Ascargorta con la reforma de todo el pavimento y la plantación de 18 árboles

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha culminado la obras de reforma de la calle Obispo Ascargorta, situada en la zona de El Tablero, una actuación que ha supuesto la reforma integral del pavimento, tanto en el acerado como en la calzada, y la plantación de arbolado, concretamente 18 ejemplares de sombra. La actuación ha supuesto una inversión de 385.551,45 euros y se ha desarrollado durante tres meses por parte de la empresa Agua y Energía de Granada, adjudicataria de la intervención. Ha afectado a 365 metros lineales de la vía, localizada entre la Avenida de la Arruzafa y la calle Poeta Juan Ramón Jiménez.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado la importancia de esta intervención, que se ha desarrollado en una calle “que soporta un gran tránsito de vehículos, ya que actúa de conexión entre dos vías con importante afluencia de tráfico y con presencia de centros educativos en el entorno”. En este sentido, ha indicado que “era esencial desarrollar esta actuación porque el mal estado que presentaba la calle así nos lo requería”.

Madruga ha recordado que esta obra se incluye dentro del plan Córdoba a punto, que cuenta con un presupuesto global de 7.035.580 euros para 30 actuaciones, 26 de ellas destinadas al arreglo integral del pavimento, acerado e iluminación de calles y las cuatro intervenciones restantes referidas al alumbrado público.

La obra de Obispo Ascargorta

En cuanto a las características de la obra de Obispo Ascargorta, se ha utilizado adoquín prefabricado de hormigón de ocho centímetros de espesor, colocado sobre capa uniforme de arena de machaqueo de tres centímetros, empleándose arena seleccionada de seis milímetros sellado con arena tipo filler. Los bordillos son de granito rosa de arista achaflanada de medidas 17x25x90 centímetros. La calzada se ha asfaltado con una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 de ocho centímetros de espesor.