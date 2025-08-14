Hacemos Córdoba exige reactivar el Pabellón de la Juventud y la instalación deportiva de Parque Azahara

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que asuma “de una vez por todas la responsabilidad” de impulsar desde lo público proyectos estratégicos para los barrios que han quedado "desiertos" en las licitaciones en los últimos años y que, “por falta de gestión o interés político, siguen sin ver la luz”. Entre ellos, destacan el Pabellón de la Juventud en el Distrito Sur y la instalación deportiva de Parque Azahara en Poniente Norte, dos equipamientos largamente demandados por el vecindario y que siguen paralizados.

Según Hacemos, "la situación es insostenible" y apuntan desde el grupo que, "cada año pasa el tiempo, y estos proyectos fundamentales para el desarrollo de sus distritos siguen sin acometerse. Es evidente que no estamos ante un problema económico, sino ante una alarmante falta de voluntad política por parte del alcalde, que en 2024 ha vuelto a dejar cerca de 40 millones de euros sin ejecutar".

Barrios que esperan "eternamente"

La coalición ha recordado que han sido “múltiples” las ocasiones en las que ha planteado al gobierno municipal la necesidad de que, si no hay empresas que concurran a las licitaciones, sea el propio Ayuntamiento quien ejecute directamente los proyectos, garantizando así que se hacen realidad. “No podemos permitir que los barrios sigan esperando eternamente porque el alcalde no asuma su responsabilidad. Hay mecanismos para hacerlo desde lo público, solo hace falta querer hacerlo”, han insistido.

Desde Hacemos Córdoba han subrayado la “importancia de estos espacios deportivos y de ocio como motores de dinamización de barrio, de generación de oportunidades y de cohesión social”. Por eso, consideran urgente que el presupuesto de 2026 incluya "el impulso definitivo" a estas infraestructuras, con un plan de usos que cuente con la participación de los vecinos y vecinas, para asegurar que dan respuesta real a las necesidades de cada comunidad.

“No hablamos solo de cemento, hablamos de derechos, de salud, de convivencia, de orgullo de barrio. Es hora de dejar de marear la perdiz y de que el alcalde tome las riendas. Estos proyectos no pueden seguir en un cajón mientras los barrios siguen esperando”, han concluido desde Hacemos Córdoba.