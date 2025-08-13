La actualidad del miércoles 13 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los trabajos en la Mezquita-Catedral, la detección de lengua azul en más de 400 explotaciones de Córdoba y la venta de entradas del primer partido del Córdoba CF centran la actualidad
La intervención de emergencia en la Mezquita-Catedral, a causa del incendio del pasado viernes, continúan y los trabajos avanzan a buen ritmo. Medio centenar de personas participan en esas labores. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles el impacto de la lengua azul en la provincia: la enfermedad alcanza a 409 explotaciones ganaderas. El delegado de Agricultura, Francisco Acosta, ha visitado algunas de ellas. Además, en lo deportivo, el Córdoba CF ha puesto a la venta hoy las entradas para el estreno liguero del Córdoba CF ante Las Palmas el próximo lunes.
- Continúan a buen ritmo los trabajos de la intervención de emergencia en la Mezquita-Catedral
- La Junta confirma la presencia de lengua azul en 409 explotaciones de Córdoba
- El Córdoba CF pone a la venta las entradas para el estreno en la Liga ante Las Palmas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento licita por seis millones el suministro eléctrico de Aucorsa, Vimcorsa, Sadeco, Emacsa y Cecosam
- Los precios en Córdoba bajan un 0,4% en julio respecto al mes anterior pero no frenan la inflación
- Adjudicada la redacción del proyecto para rehabilitar el actual parque de bomberos
- La DGT prevé 150.000 desplazamientos en Córdoba durante el puente de agosto
- El incendio de la Mezquita-Catedral desde dentro: las escalofriantes imágenes de un bombero de Córdoba
- La Junta concede la autorización necesaria para impartir los cursos de FP en la antigua Agrónomos
Provincia
- La Junta espera tener en septiembre el proyecto modificado de conexión "para toda la vida" de La Colada
- La Junta de Andalucía impulsa obras hidráulicas en Córdoba por valor de 150 millones para 2026
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
Andalucía
Deportes
- Carlos Marín: “No queremos que suceda lo del año pasado”
- El exjugador del Córdoba CF José Calderón negocia con el Racing de Ferrol tras la recisión de su contrato con el Gimnástic
Cultura
España
- Última hora de los incendios en España | Interior pone todos los medios para luchar contra los incendios: 13 fuegos activos y una tarde complicada
