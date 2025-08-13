La actualidad del miércoles 13 de agosto

Los trabajos en la Mezquita-Catedral, la detección de lengua azul en más de 400 explotaciones de Córdoba y la venta de entradas del primer partido del Córdoba CF centran la actualidad

Los trabajos de la intervención de emergencia en la Mezquita-Catedra.

La intervención de emergencia en la Mezquita-Catedral, a causa del incendio del pasado viernes, continúan y los trabajos avanzan a buen ritmo. Medio centenar de personas participan en esas labores. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles el impacto de la lengua azul en la provincia: la enfermedad alcanza a 409 explotaciones ganaderas. El delegado de Agricultura, Francisco Acosta, ha visitado algunas de ellas. Además, en lo deportivo, el Córdoba CF ha puesto a la venta hoy las entradas para el estreno liguero del Córdoba CF ante Las Palmas el próximo lunes.

