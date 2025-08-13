La actualidad del miércoles 13 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrevista al presidente de Icomos España sobre la visita a la Mezquita-Catedral, la subida del precio de los viajes vacacionales y las novedades de los incendios que arrasan el país abren la crónica de la jornada

El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, visita la Mezquita Catedral tras el incendio.

El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, visita la Mezquita Catedral tras el incendio. / AJ González / COR

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El presidente de Icomos España visitó ayer la Mezquita-Catedral para evaluar los daños del incendio. En su parada en Córdoba, en una entrevista a este periódico, afirmó que el informe sobre el siniestro llegará a la Unesco y aseguró que el monumento "tiene un equipo muy bueno de autoprotección". En otro orden de cosas, en plena temporada alta de vacaciones, te contamos que el precio de los viajes de verano, en los que las costas andaluzas siguen siendo los destinos más populares para los cordobeses, han subido un 8% respecto al año pasado. Por último, seguimos al tanto de las novedades y actualizaciones de los incendios que arrasan el país.

Además, destacamos estas otras noticias:

