La actualidad del miércoles 13 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrevista al presidente de Icomos España sobre la visita a la Mezquita-Catedral, la subida del precio de los viajes vacacionales y las novedades de los incendios que arrasan el país abren la crónica de la jornada
El presidente de Icomos España visitó ayer la Mezquita-Catedral para evaluar los daños del incendio. En su parada en Córdoba, en una entrevista a este periódico, afirmó que el informe sobre el siniestro llegará a la Unesco y aseguró que el monumento "tiene un equipo muy bueno de autoprotección". En otro orden de cosas, en plena temporada alta de vacaciones, te contamos que el precio de los viajes de verano, en los que las costas andaluzas siguen siendo los destinos más populares para los cordobeses, han subido un 8% respecto al año pasado. Por último, seguimos al tanto de las novedades y actualizaciones de los incendios que arrasan el país.
- Juan Carlos Molina, presidente de Icomos España: «La Mezquita-Catedral tiene un equipo muy bueno en autoprotección»
- Las vacaciones de los cordobeses son este agosto un 8% más caras que en 2024
- Última hora de los incendios en España | Interior pone todos los medios para luchar contra los incendios: 13 fuegos activos y una tarde complicada
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en el Brillante
- Vivir cuando la ciudad arde: 44 grados en la cresta de la ola de calor
- La Subdelegación, a la espera de conocer las causas del incendio en la Mezquita-Catedral
- El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- La plaza de Cañero tendrá plataforma única y se mejorará la accesibilidad de toda la zona
- La Junta tramita más de 770 solicitudes para la ayuda del Bono Alquiler Joven en Córdoba
Provincia
- La Escuela Estival de Bienestar y Feminismo de Montilla encara su recta final
- Empieza la reconversión digital del aparcamiento de la Plaza Nueva de Lucena
Andalucía
- Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: "Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles"
- 500 kilos de pólvora, más de 6.000 efectos pirotécnicos y 300 drones: así dará comienzo la Feria de Málaga 2025
Sucesos
España
- El Gobierno y Canarias inauguran el traslado de menores migrantes con una lluvia de reproches cruzados
Deportes
- El Córdoba CF volará el mismo lunes a Gijón desde el aeropuerto de la ciudad para su debut liguero
- El lateral izquierdo deja de ser un lujo en el Córdoba CF
