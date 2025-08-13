El presidente de Icomos España visitó ayer la Mezquita-Catedral para evaluar los daños del incendio. En su parada en Córdoba, en una entrevista a este periódico, afirmó que el informe sobre el siniestro llegará a la Unesco y aseguró que el monumento "tiene un equipo muy bueno de autoprotección". En otro orden de cosas, en plena temporada alta de vacaciones, te contamos que el precio de los viajes de verano, en los que las costas andaluzas siguen siendo los destinos más populares para los cordobeses, han subido un 8% respecto al año pasado. Por último, seguimos al tanto de las novedades y actualizaciones de los incendios que arrasan el país.

Además, destacamos estas otras noticias:

