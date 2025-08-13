La Subdelegación, a la espera de conocer las causas del incendio en la Mezquita-Catedral

La Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba afirmó ayer, al ser consultada por este periódico, que permanece «a la espera de los informes tanto de la Policía Científica como de la Judicial, para que nos esclarezcan la causa del incendio» en la Mezquita-Catedral.

Además, indicó que, «como ya se ha comunicado por parte del ministerio (de Cultura), no solo se ha activado el Plan nacional de emergencias en patrimonio cultural, sino que se está en permanente contacto tanto con la Junta de Andalucía como el Cabildo, y como no puede ser de otra forma, a disposición de la Unesco para facilitarle toda la información que se nos solicite».

De su parte, la Policía Nacional indicó ayer que la Policía Científica no ha concluido la inspección ocular en la zona afectada por el fuego para determinar sus causas. Este espacio es, fundamentalmente, el conformado por las capillas 33, de la Anunciación, y 34, que estaba destinada a almacén de materiales de limpieza, y fue donde se declaró el incendio.

La Consejería de Cultura autorizó el plan de emergencia en el edificio el lunes pasado. Este persigue garantizar la seguridad después del siniestro y los trabajos (retirada de escombros, apuntalamientos...) permitirán que, previsiblemente, la Policía Científica acceda a la capilla número 34 mañana jueves.

