El PSOE exige al alcalde más contundencia para exigir explicaciones sobre el incendio de la Mezquita-Catedral

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez, exige al alcalde, José María Bellido, mayor contundencia en la exigencia de explicaciones sobre lo ocurrido y al Cabildo y Junta de Andalucía que "sean honestos y colaboren con la investigación". Afirma que tras las conclusiones que se extraigan de la investigación "se deben dirimir responsabilidades y estudiar si la actual forma de gestión ofrece las suficientes garantías para la protección del monumento".

Dobladez califica como "preocupantes las contradicciones" entre las advertencias, confirmadas por Icomos, y las declaraciones del Cabildo sobre la existencia de los almacenes dentro del monumento. “La Mezquita-Catedral más allá de su propiedad es patrimonio de todas y todos, declarado por la Unesco, y una seña de identidad de las cordobesas y cordobeses. Un símbolo de lo que somos que nos representa en todo el mundo”.

“El Alcalde de Córdoba, José María Bellido debería ser el primero en exigir transparencia y colaboración de los competentes en la protección del principal monumento de la ciudad, al Cabildo como propietario y gestor y a la Junta de Andalucía como administración competente en materia de protección del patrimonio. Debería ponerse a la cabeza para pedir toda la información sobre lo sucedido y para exigir que se garantice la debida protección del monumento, que no se vuelva a repetir un suceso como el del pasado viernes, donde todos los cordobeses tuvimos el corazón en un puño”, ha afirmado.

Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía, como administración competente en la protección del patrimonio histórico y cultural, "tendrá que responder a muchas preguntas", ha indicado. "¿Por qué la Junta de Andalucía, después de 5 años, no ha aprobado todavía el plan director de la Mezquita-Catedral? ¿Cuáles son las causas? ¿No ha habido requerimiento alguno por parte de José María Bellido, Alcalde de Córdoba, dada la importancia de esta herramienta para la protección del bien Patrimonio de la Humanidad?", se pregunta el edil socialista.

Por otro lado, señala que "deben explicarnos por qué, según dijo la Consejera de Cultura, el Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba sigue en tramitación y está sin aprobar, cuando el Cabildo lo aprobó en 2020 y la Comisión Provincial de Patrimonio lo dictaminó favorablemente en diciembre del 2023".

Y se pregunta "¿por qué la Junta de Andalucía lo tiene aún en tramitación?", para añadir que el Plan Director integra el Plan de Autoprotección, el Plan de Emergencia, el análisis de riesgo y las líneas de protección fundamentales para evitar contingencias como los incendios en el monumento. "¿Se han realizado inspecciones por parte de la Consejería de Cultura? ¿Con qué resultado?", concluye Dobladez.