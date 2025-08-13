Los precios en Córdoba bajan un 0,4% en julio respecto al mes anterior pero no frenan la inflación

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,4% en Córdoba en julio en tasa interanual, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos mensuales, la inflación en Córdoba disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,5%. La subida interanual en Córdoba es menor que la andaluza, donde es del 2,7%, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,8% más que en julio de 2024 (+2,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (+0,3 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,9% más (-0,2 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en ocio y cultura, un -0,2% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Un surtidor con varios tipos de gasolina y gasóil en una estación de servicio. / CÓRDOBA

Por provincias

Por provincias, donde más se han incrementado los precios hasta julio ha sido Málaga (3%, con una bajada mensual del 0,3%), seguida de Cádiz y Granada (2,9%, con una bajada mensual del 0,2 y del 0,1%, respectivamente) y Almería y Jaén (2,7%, con una bajada mensual del 0,2% y del 0,3%, respectivamente).

A continuación, se sitúan Sevilla (2,6%, con una bajada mensual del 0,3%), Huelva (2,5%, con un descenso mensual del 0,3%) y Córdoba (2,4%, con una bajada mensual del 0,4%).

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).