La Plataforma del Voluntariado busca mujeres lideresas de asociaciones de Córdoba

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba pone en marcha una nueva iniciativa que pone en el centro a mujeres directivas de entidades de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de visibilizar la participación de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad (en este caso, centrada en la participación en el sector asociativo).

Así, la plataforma seleccionará a diez mujeres que ocupen cargo de presidencia, dirección, gerencia o similar, de entre las propuestas por las entidades para realizar una exposición fotográfica que irá complementada con una entrevista sonora, que las personas podrán escuchar mediante el escaneo de un código QR.

Las entidades de Córdoba disponen hasta el 8 de septiembre para hacer sus propuestas y la exposición pretende estar lista antes de final de año, y podrá verse en, al menos, dos espacios de la ciudad.

“Poner en valor el trabajo que desarrollan las mujeres en el sector asociativo es una deuda pendiente, pues las entidades están formadas, en un 80%, por mujeres, en diferentes puestos y tareas. Sin el impulso de las mujeres, muchas entidades no hubieran, si quiera, visto la luz”, aclara Pilar Pineda, presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba.

Esta actividad forma parte del proyecto Mujeres Impulso, financiado por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba y se puede consultar las bases de participación en la web de la entidad (www.voluntariadodecordoba.org).