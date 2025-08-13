La ola de calor deja más de 42 grados en Montoro este miércoles

La ola de calor que se ha ensañado desde hace once días con España volvió a dejar temperaturas por encima de los 40 grados en Córdoba y su provincia. En la jornada de este miércoles los termómetros de Montoro, con 42,7 grados han vuelto a estar entre las temperaturas más altas de toda Andalucía.

Este no ha sido el único municipio de Córdoba que ha registrado altas temperaturas en la jornada, puesto que los vecinos de La Rambla soportaron más de 41,2 grados en horas de la tarde, mientras en Aguilar de la Frontera se alcanzaron los 40,5 grados, y en Doña Mencía un poco más, 41,1. En Córdoba capital, en la estación del aeropuerto, se registró un 41,8 de máxima, mientras que en otros municipios sí se han quedado al borde de los 40 grados.

Por otro lado, en la clasificación de mínimas, la Aemet registró noches muy complicadas para conciliar el sueño en Córdoba capital, cuya temperatura mínima fue de 24,8 grados a las 08.30 horas, por lo que los cordobeses soportaron una noche tórrida; mientras que en Fuente Palmera los vecinos soportaron temperaturas por encima de los 25 grados durante toda la madrugada, pues esa fue la mínima registrada en los termómetros, Montoro sí bajó hasta los 21,2 grados y La Rambla hasta los 22,1 grados, consideradas igualmente noches tropicales. Según la previsión de Meteorología, las próximas noches también estarán entre los 23 y los 21 grados, nunca por debajo.

La Aemet había anunciado en un principio que esta ola de calor terminaría oficialmente el pasado martes, pero cambió una vez más su previsión, alargando el final del episodio térmico -que arrancó el pasado día 3- hasta probablemente el próximo lunes, día 18.

Refugios climáticos

Tras el nuevo aviso de alerta naranja para los próximos dos días en Córdoba, el Ayuntamiento continúa con la apertura, a efectos de refugios climáticos, de los centros cívicos con horario de 9.00 a 21.00 horas. La Casa Ciudadana, el centro cívico Complementario el Alcázar y Osio (este centro permanecerá cerrado de 14.00 a 15.00 horas por motivos de la empresa), Arrabal del Sur, Vallehermoso, Norte Sierra ( Cruz de Juárez), Poniente Sur (Plaza de Toros). El resto de centros cívicos están abiertos con horario normal de mañana.