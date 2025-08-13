Las mejores coplillas del Carnaval de Córdoba llegan al Quiosco Joven

El programa Planneo al fresco, de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, ofrece este jueves, 14 de agosto, a las 22.00 horas, en el Quiosco Joven (Paseo de la Victoria), el espectáculo Carnaval de Verano, un viaje a las raíces de esta fiesta en Córdoba, que hace un recorrido por algunas de sus mejores y más recordadas coplillas. Con dirección musical de Nicolás Díaz Liñán (guitarra) y Ana De la Viña (violín), Carnaval de Córdoba cuenta con las voces de Carmen Fernández Toscano, Vicente González Rodríguez, Rafael Soler Sanz, Juan Francisco Cepas Santiago, Rocío Peñarroja Muñoz y Daniel Baños Alonso, más la percusión de Francisco de Asís Luque Blanco.

En un nota, el Ayuntamiento informa de que los protagonistas en este espectáculo coral "hacen memoria para recordar momentos históricos de nuestro Carnaval". Se trata de un montaje que parte de la frescura y la espontaneidad, de manera que las voces surgen de entre el público mientras desde el escenario se va provocando su participación lanzándole recuerdos, que son recogidos y llevados al escenario, el cual se va llenando progresivamente de artistas.

El espectáculo se acaba convirtiendo en una exposición coral de hitos del Carnaval de Córdoba, en la que no faltan alusiones a la participación de formaciones de la ciudad en el Carnaval de Cádiz e incluso alguna referencia al universo carnavalesco gaditano.

El programa Planneo al fresco es una alternativa de ocio de verano que propone la Delegación de Juventud para las noches de julio y agosto y que en su sexta edición ofrece nueve espectáculos en el Quiosco Joven. El programa está dirigido a jóvenes y protagonizado, también en su mayoría, por jóvenes.