La Junta concede la autorización necesaria para impartir los cursos de FP en la antigua Agrónomos

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles la concesión de la autorización administrativa para la apertura y funcionamiento del centro docente privado de formación profesional (FP) que se desarrolla en la torre de la antigua Agrónomos. En el anuncio, emitido por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se establece el número de plazas para cada uno de los cursos programados, divididos en FP de grado básico (uno), FP de grado medio (siete), FP de grado superior (siete), cursos de especialización de grado medio (dos) y cursos similares de grado superior (uno). En total, son 18 cursos en distintas categorías que suman 1.240 plazas.

En concreto, para FP de grado básico se autorizan 40 plazas, divididas en dos grupos, para Cocina y Restauración. En FP de grado medio habrá 60 plazas (dos grupos) de Actividades Comerciales; 120 (cuatro grupos) de Carrocería; 120 (cuatro grupos) de Electromecánica de Vehículos Automóviles y 120 plazas (cuatro grupos) de Electromecánica de Maquinaria. En la misma categoría, FP de grado medio se autorizan 60 plazas (dos grupos) de Cocina y Gastronomía; otras 60 (dos grupos) de Panadería, Repostería y Confitería y 60 más (dos grupos) de Servicios de Restauración.

Más ciclos

En cuanto a los ciclos de FP superior, se avalan 60 plazas (dos grupos) de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales; lo mismo para un curso de Comercio Internacional y lo mismo para otro de Marketing y Publicidad. También en FP de grado superior se autorizan 120 plazas (cuatro grupos) para Automoción; 60 plazas (dos grupos) para Transporte y Logística; lo mismo para Dirección de Cocina y datos similares para Dirección de Servicios de Restauración.

Con respecto a los cursos de especialización, habrá tres: dos de grado medio, uno de Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos (60 plazas y dos grupos) y Panadería y Bollería Artesanales (30 plazas, un grupo); el otro curso será de grado superior y tendrá 30 plazas (un grupo) para Posicionamiento en Buscadores (SEO/SEM) y Comunicación en Redes Sociales.

Alianza con empresas

El promotor del Campus de Formación y Empleo de Córdoba, que así se denomina el centro ubicada en la antigua torre de Agrónomos, ya explicó hace unos meses que, a partir de este mes de septiembre, se empezarían a ofrecer ciclos formativos en materia de automoción, cocina, pastelería, logística y moda. Además, dichos ciclos van de la mano de reconocidas empresas de estos sectores que se han sumado al proyecto, como son Grupo Peña, el chef Paco Morales, el grupo Granier, el clúster de logística y Silbon.