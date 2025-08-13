El incendio de la Mezquita-Catedral desde dentro: las escalofriantes imágenes de un bombero de Córdoba

Ha pasado casi una semana desde el incendio en una de las capillas de la Mezquita-Catedral de Córdoba y, mientras ya se trabaja para recuperar la normalidad y se perfilan los planes de reconstrucción, continúan apareciendo nuevas imágenes de aquellos minutos de la noche del viernes en que la ciudad —y buena parte del mundo— contuvo la respiración ante un fuego que se temió pudiera causar daños irreparables. Recientemente, uno de los bomberos de Córdoba que participaron en la extinción de las llamas y en la protección del monumento ha compartido en sus redes sociales un vídeo que muestra, con toda crudeza, cómo fue aquel trabajo marcado por el estrés, la tensión, la coordinación y una precisión casi quirúrgica.

Actuación rápida de los bomberos

A las 21.15 horas del viernes 8 de agosto, el Servicio de Emergencias 112 recibió las primeras alertas sobre un incendio en el interior de la Mezquita-Catedral. De inmediato, se desplazaron hasta el lugar 16 bomberos distribuidos en tres dotaciones. A ellos se sumaron otros 19 compañeros que, aunque estaban fuera de servicio, acudieron voluntariamente para colaborar durante las horas posteriores y evitar que las llamas se reavivaran.

La rápida intervención fue decisiva: el fuego quedó controlado antes de las 23.00 horas, evitando que se propagara a otras capillas. Finalmente, el incendio afectó a tres, con daños de relevancia en dos de ellas, y provocó desperfectos limitados en la cubierta del templo.

El incendio de la Mezquita-Catedral, desde dentro

En el vídeo compartido por el bombero se aprecian los primeros instantes de la intervención: visibilidad prácticamente nula, aire escaso y coordinación constante para atacar el fuego de forma eficaz. Herramientas como las cámaras térmicas resultaron fundamentales para localizar y neutralizar los puntos calientes. Las imágenes impresionan: se ve la capilla envuelta en llamas, al bombero accediendo por una escalera hasta la verja para actuar directamente sobre el foco, y los techos ya ennegrecidos mientras se escuchan desprendimientos de objetos, incluida parte de la cubierta.

Pese a la tensión, la calma y la coordinación se mantuvieron en todo momento. Poco a poco, las llamas fueron perdiendo fuerza y la visibilidad mejoró. Después, varios efectivos accedieron a una de las capillas para retirar materiales que pudieran reavivar el incendio, como sillas de madera. El vídeo muestra también el interior de la capilla de la Asunción, con el techo de madera completamente desplomado y los capiteles de las columnas afectados por el calor.