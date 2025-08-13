Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 13 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Raíces en el jardín
Concierto ‘Los malos tiempos’
Tendrá lugar una velada musical con el concierto Los malos tiempos (versiones). El aforo es limitado y el precio de la entrada es de tres euros para adultos y de 1,5 euros para niños, estudiantes y personas mayores de 65 años.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Linneo, s/n.
22.00 horas.
Fiestas
36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas
Noche flamenca a cargo de Carmen Carmona, Lucía Leiva y Rocío de Dios, al cante, David Navarro y Rafa Ruz, guitarra, Mawe y Jorge del Pino, palmas, y Míriam ‘La Chiqui’ y su cuadro, al baile.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Exposición
‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’
Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro
De 09.00 a 21.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
