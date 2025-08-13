Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 13 de agosto de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Concierto 'Los malos tiempos'

Concierto 'Los malos tiempos' / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Raíces en el jardín

Concierto ‘Los malos tiempos’

Tendrá lugar una velada musical con el concierto Los malos tiempos (versiones). El aforo es limitado y el precio de la entrada es de tres euros para adultos y de 1,5 euros para niños, estudiantes y personas mayores de 65 años.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.

Linneo, s/n.

22.00 horas.

Fiestas

36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas

Noche flamenca a cargo de Carmen Carmona, Lucía Leiva y Rocío de Dios, al cante, David Navarro y Rafa Ruz, guitarra, Mawe y Jorge del Pino, palmas, y Míriam ‘La Chiqui’ y su cuadro, al baile.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Exposición

‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’

Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro

De 09.00 a 21.00 horas.

'Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras'

'Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras' / CÓRDOBA

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents