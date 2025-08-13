Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 13 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 14 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Emilia Santiago Adame
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Alvarez Gamero
La Inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.
