La DGT prevé 150.000 desplazamientos en Córdoba durante el puente de agosto
Para estos cuatro días están previstos más de 1,5 millones de desplazamientos de largo recorrido en Andalucia, correspondiendo el 10% a la provincia de Córdoba
Tráfico insiste en ser prudentes en todos los trayectos, especialmente en carreteras convencionales, no bajar la guardia en los trayectos cortos y conocidos y, por supuesto, no conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.
En estos días de calor en los que el riesgo de incendios es extremo, es fundamental estar permanentemente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha este jueves, 14 de agosto, a las 15.00 horas, una nueva operación especial con motivo del puente del 15 de agosto y espera que, en Córdoba, se registren 150.000 desplazamientos. Se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17 de agosto.
En estos cuatro días, Tráfico prevé que se produzcan 7.040.000 movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional, 1.548.800 por las provincias de Andalucía.
Durante este fin de semana de puente, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena, se unirán los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.
Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la red principal de carreteras como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas.
Extremar la precaución
Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, es fundamental, apunta, no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera.
Durante estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Consejos de la DGT
En un comunicado, la DGT recoge otra serie de recomendaciones que, siendo gestos sencillos, pueden ayudar a salvar vidas:
- Planificar el viaje por la ruta más segura.
- Revisar el vehículo, en especial neumáticos, frenos y luces.
- Respetar la velocidad establecida en todo momento, adaptándola a las circunstancias del tráfico y de la vía.
- Mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.
- Descansar cada dos horas.
- Cero alcohol y drogas al volante.
- Usar en todo tipo de trayectos el cinturón de seguridad y SRI, así como el casco.
- Respetar la señalización en todo momento.
