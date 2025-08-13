La DGT prevé 150.000 desplazamientos en Córdoba durante el puente de agosto

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este jueves, 14 de agosto, a las 15.00 horas, una nueva operación especial con motivo del puente del 15 de agosto y espera que, en Córdoba, se registren 150.000 desplazamientos. Se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17 de agosto.

En estos cuatro días, Tráfico prevé que se produzcan 7.040.000 movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional, 1.548.800 por las provincias de Andalucía.

Durante este fin de semana de puente, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena, se unirán los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la red principal de carreteras como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas.

Extremar la precaución

Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, es fundamental, apunta, no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera.

Durante estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Consejos de la DGT

En un comunicado, la DGT recoge otra serie de recomendaciones que, siendo gestos sencillos, pueden ayudar a salvar vidas: