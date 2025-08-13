Detenido en Córdoba tras ser pillado 'in fraganti' durante un robo en un bar de la Ribera

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre que fue sorprendido in fraganti mientras intentaba cometer un robo en un bar de la zona de la Ribera de la capital. Tras su arresto, se le imputaron otros tres hechos delictivos por robos con fuerza en establecimientos hosteleros de la ciudad a principios del presente mes.

Durante la madrugada del martes, la Policía Nacional recibió un aviso en el que se alertaba de un posible robo en curso en esta zona de la ciudad. De forma inmediata, los agentes se desplazaron al lugar, localizando en el interior del establecimiento a un individuo agazapado y la caja registradora arrancada. Los agentes procedieron de inmediato a la su detención, frustrando así el robo.

Cuatro robos

Paralelamente, la Policía Nacional mantenía abiertas investigaciones sobre tres robos con fuerza cometidos en dos establecimientos hosteleros de la ciudad a principios del mes de agosto.

En el primer local, situado en el casco histórico, se produjeron dos robos en días diferentes, en los que sustrajeron más de 2.400 euros en efectivo. El tercer robo tuvo lugar en un restaurante próximo a la Avenida Barcelona, donde el autor se apoderó de más de 600 euros, varias botellas de bebidas alcohólicas y otros efectos.

En libertad con cargos

Como resultado de las investigaciones efectuadas, la Policía Nacional identificó al ahora detenido como presunto autor de esos tres robos previos, por lo que se le imputaron todos los hechos delictivos. El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que lo ha dejado en libertad con cargos.