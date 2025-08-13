Hacemos Córdoba pide ampliar el número de espacios donde celebrar bodas civiles

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha trasladado al alcalde la necesidad de ampliar los espacios municipales disponibles para la celebración de bodas civiles, con el objetivo de “mejorar el servicio y adaptarlo a las demandas de la ciudadanía”. Actualmente, los enlaces civiles solo pueden celebrarse en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, una oferta que desde Hacemos Córdoba consideran “insuficiente”.

“Desde Hacemos Córdoba siempre hemos defendido que la administración local, por ser la más cercana, debe prestar servicios de calidad, accesibles y ajustados a las necesidades de la ciudadanía. Por eso proponemos que se amplíen los lugares donde puedan celebrarse bodas civiles, incorporando espacios patrimoniales que ya gestiona el Ayuntamiento y que serían idóneos para un día tan importante para muchas parejas”, han señalado desde el grupo municipal.

Imagen de archivo de una boda celebrada en el Alcázar. / CÓRDOBA

En Orive o en el CRV

Como ejemplo, desde Hacemos Córdoba han planteado la utilización del Palacio de Orive, un espacio emblemático del patrimonio municipal, con un entorno y unas condiciones que lo convierten en un "lugar ideal" para celebrar enlaces civiles. Además, también se propone abrir el debate a otros lugares, como el Centro de Recepción de Visitantes o aquellos espacios que puedan reunir las condiciones de solemnidad, accesibilidad y decoro que merece una ceremonia civil.

“Se trata de facilitar una experiencia digna, hermosa y cercana para aquellas personas que deciden casarse por lo civil. Y eso implica también dotar de los recursos humanos necesarios al servicio de protocolo, con el fin de que estas celebraciones puedan realizarse con todas las garantías”, han añadido.

Desde Hacemos Córdoba consideran que esta medida contribuiría no solo a ofrecer un mejor servicio público, sino también a “poner en valor el patrimonio municipal y acercarlo a la ciudadanía en momentos especialmente significativos”. Además, han mostrado su disposición a colaborar en la elaboración de una relación de espacios adecuados que puedan incluirse en esta ampliación del servicio.