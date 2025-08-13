La población de Córdoba apenas crece un 3,6 % en 24 años, muy por debajo de la media nacional

La población de Córdoba capital apenas ha crecido un 3,6 % desde el año 2000, muy por debajo de la media de las capitales de provincia (11,9 %) y a una distancia aún mayor de la subida registrada en el conjunto de España, que alcanza el 20,1 %, según los últimos datos del padrón municipal publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El estudio de estos datos en el casi último cuarto de siglo revela que, de las 50 capitales de provincia, trece han perdido habitantes y que en una de cada cuatro la evolución ha sido prácticamente plana. Aunque la pérdida de población es una constante en los últimos años en zonas como el norte de la provincia, Córdoba se sitúa en el grupo de capitales españolas que crecen menos, acompañada por A Coruña (3,1 %), Huelva (1,8 %) y Jaén (1,1 %).

En cifras absolutas, la capital cordobesa ha sumado poco más de 2.000 nuevos residentes desde el arranque del siglo XXI. Así, frente a los 322.811 vecinos censados en el año 2.000, los habitantes de la ciudad, a fecha de 1 de enero de 2024, según los datos del INE, ascendían a 324.902.

Los expertos atribuyen este estancamiento a un acusado envejecimiento de la población, una limitada llegada de nuevos residentes procedentes del medio rural y un flujo moderado de inmigración extranjera. Además, la tendencia a establecerse en municipios del área metropolitana, en busca de viviendas más asequibles y entornos menos congestionados, ha restado dinamismo al crecimiento de la capital.

Datos nacionales

A nivel nacional, el padrón refleja que solo el 31,67 % de los españoles reside en capitales de provincia, frente al 34,01 % en el año 2000. El resto de los nuevos habitantes se ha asentado principalmente en grandes ciudades no capitalinas, como Rivas-Vaciamadrid, Roquetas de Mar o Marbella, que han multiplicado su población en las últimas dos décadas.

La comparación del último padrón municipal, el que recoge los datos a 1 de enero de 2024, con el correspondiente a 1 de enero de 2000 revela que de los 8.149.513 habitantes en que ha crecido la población de España en esos años, solo el 20 % residen en las capitales de provincia, mientras que el resto ha ido fundamentalmente al resto de grandes ciudades.

De las 65 ciudades con más de 100.000 habitantes, las 13 primeras son capitales de provincia -hasta la decimocuarta, que es Vigo-, pero las cinco que más han crecido en lo que va de siglo no lo son: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), un 249,4 %; Roquetas de Mar (Almería), un 144,2 %; Parla (Madrid), un 81,8 %; Marbella (Málaga), un 50,2 %; y Torrejón de Ardoz (Madrid), un 49,8 %.

La sexta en crecimiento sí es una capital de provincia, Girona, con un incremento del 44,6, igual que la décima, Murcia, con un 32,1 %, pero entre una y otra aparecen también otros importantes municipios que no lo son: Dos Hermanas (Sevilla), un 44,3 %; Alcobendas (Madrid), un 35,5 %; y Terrassa (Barcelona), un 32,9 %.

Tres de cada 10 españoles vive en las capitales

En el año 2000, el 34,01 % de los españoles (13.764.841 de 40.470.182) vivían en capitales de provincia, y 24 años después esa proporción se había reducido al 31,67 % (15.397.870 de 48.619.695).

Las 37 capitales más Ceuta y Melilla que han visto aumentada su población han sumado en conjunto 1.801.530 nuevos habitantes, mientras las 13 que la han visto mermada han decrecido en 140.841 residentes.

Entre las primeras, las que más han crecido en términos relativos han sido Girona (44,6 %), Guadalajara (37,5 %), Murcia (32,1 %) y Palma (31,2 %), y cerca del 30 % de aumento se han quedado Melilla (29,8 %), Alacant/Alicante (29,5 %) y Lleida (29,1 %).

Por encima de la media, no de las capitales sino del conjunto del país (20,1 %) ha subido también la población en Castelló de la Plana (26,4 %), Toledo (25,9 %), Ciudad Real (25,6 %), Tarragona (23,6 %) y Ávila (23,6 %) y ligeramente por debajo en Huesca (19,7 %), Teruel (19,6 %), Almería (19,5 %), Soria (19,3 %) y Madrid (18,7 %).

También han superado la media, en este caso sí, la de las capitales de provincia (11,9 %), Vitoria-Gasteiz (18,4 %), Logroño (17,4 %), Cuenca (17,4 %), Cáceres (17,3 %), Albacete (16,3 %), Zaragoza (14,3 %), Pamplona/Iruña (14,0 %), Barcelona (12,7 %) y Lugo (12,6 %).

No lejos han estado los incrementos de València (11,5 %), Málaga (11,4 %), Badajoz (11,0 %), Ceuta (10,6 %), Pontevedra (10,5 %), Oviedo (9,8 %) y Burgos (8,1 %), mientras las menores alzas han correspondido a Las Palmas de Gran Canaria (7,0 %), Donostia/San Sebastián (4,6 %), Córdoba (3,6 %), A Coruña (3,1 %), Huelva (1,8 %) y Jaén (1,1 %).

Las que pierden población

Entre las 13 capitales de provincia que han perdido habitantes desde el inicio del siglo figuran seis de las nueve de Castilla y León (todas excepto Burgos, Ávila y Soria) y tres andaluzas (Cádiz, Sevilla y Granada).

Están encabezadas por Cádiz (20,6 % menos), muy por delante de León (11,0 %), Salamanca (8,9 %), Zamora (8,7 %), Valladolid (6,1 %), Santander (5,8 %), Palencia (5,0 %), Segovia (4,9 %), Granada (4,5 %), Ourense (3,6 %), Santa Cruz de Tenerife (2,2 %) y Sevilla y Bilbao (2,0 % en ambas).