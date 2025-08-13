Continúan los trabajos de la intervención de emergencia en la Mezquita-Catedral

Los trabajos correspondientes a la intervención de emergencia autorizada por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, que se están llevando a cabo en los dos espacios afectados en la Mezquita-Catedral durante el incendio del pasado día 8 de agosto, continúan "a buen ritmo".

Según ha informado el Cabildo, dichos trabajos consisten en el acopio, revisión y estudio detallado de los restos acumulados como consecuencia del fuego, el desmontaje de los restos calcinados de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, el rescate de los elementos con valor patrimonial, la instalación de sobrecubiertas para atender alguna posible inclemencia meteorológica, la limpieza y evaluación de las capillas de San Nicolás y del Espíritu Santo, anexas al foco del incendio, además de la limpieza y repaso de las bóvedas de las naves 2 y 3, que se encontraban manchadas de hollín.

El hueco dejado por el fuego en la cubierta de la Mezquita-Catedral está tapado / CÓRDOBA

En dichas tareas, además de los arquitectos conservadores, trabajan un total de 38 empleados del equipo de mantenimiento, albañilería y limpieza, 5 restauradoras y 2 arqueólogos.