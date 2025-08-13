Concentración en repulsa a las últimas agresiones a profesionales sanitarios en Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba ha celebrado hoy, de 9:30 a 10:00 horas, una concentración en la puerta del Centro de Salud Levante Norte como acto de repulsa ante el grave episodio de amenazas e insultos sufridos por profesionales sanitarios en este centro el pasado 7 de agosto.

La convocatoria ha contado con un amplio respaldo, destacando la presencia institucional de la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir, cuya gerente, Ana Leal Domingo, ha intervenido dando lectura a un manifiesto contra las agresiones a profesionales sanitarios, gesto que desde este sindicato agradecemos profundamente.

Asimismo, se han sumado a la concentración otras organizaciones sindicales, reforzando el mensaje de unidad de todo el colectivo sanitario frente a la violencia en el ámbito asistencial.

Condena del sindicato médico

El Sindicato Médico de Córdoba reitera su condena firme y rotunda a cualquier acto de violencia física o verbal contra quienes trabajan al servicio de la salud de la ciudadanía. "Consideramos imprescindible que todas las autoridades competentes tomen plena conciencia de la gravedad de estos hechos y refuercen las medidas preventivas y de seguridad en los centros sanitarios", señalan en un comunicado.

Desde el sindicato recuerdan que las agresiones a profesionales sanitarios no solo afectan a las víctimas directas, sino que "también generan importantes consecuencias para la calidad asistencial, la motivación de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema sanitario público".

Y añaden que "el éxito de la concentración de hoy demuestra que el colectivo sanitario y la sociedad cordobesa rechazan de forma unánime estas conductas y exigen que se adopten medidas contundentes para erradicarlas".