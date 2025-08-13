El Ayuntamiento licita por seis millones el suministro eléctrico de Aucorsa, Vimcorsa, Sadeco, Emacsa y Cecosam

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la empresa municipal de aguas Emacsa, ha sacado a licitación un contrato para el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las sociedades municipales Aucorsa, VimcorsaSadecoCecosam y la propia Emacsa. El contrato sale a licitación por casi seis millones de euros y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de ampliarlo a dos prórrogas de un año cada una hasta alcanzar los 11,8 millones.

Lo que busca el Ayuntamiento con esta licitación es la contratación conjunta y centralizada del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las sociedades municipales ya citadas, así como el fomento del uso de las energías renovables y una optimización de los contratos energéticos desde el punto de vista económico. En este caso, se busca una empresa con la firmar un acuerdo marco que se desarrollará en dos fases: la primera, la propia firma del acuerdo marco para fijar las condiciones de los contratos venideros y la segunda, esos contratos que dependerán de cada una de las empresas municipales.

Imagen de archivo de varios autobuses de Aucorsa. / A. J. GONZÁLEZ

Servicios a los que abarcará el contrato

En la empresa municipal de autobuses Aucorsa el contrato servirá para el suministro de 12 espacios incluidos varios paneles de horarios de llegada o la sede central de la sociedad. En el caso de Vimcorsa, serán 21 espacios los que cubrirá, por ejemplo, los apartamentos de mayores de Sama Naharro, varios aparcamientos o Trueque, 4.

En Sadeco serán 30 espacios entre bases de trabajo, ecoparques o el complejo medioambiental. En cuanto a Emacsa, la empresa que más luz consume, abarca numerosos sitios donde se aplicará el acuerdo hasta llegar a 130. Por último, para Cecosam el contrato llegará a los cementerios y al tanatorio municipal.

Complejo medioambiental de Sadeco. / A. J. GONZÁLEZ

¿Cuánta luz consumen las empresas municipales?

El consumo total anual de energía eléctrica de las empresas municipales ascendió durante el último ejercicio, según la información que aparece en el contrato, a 13.558.173 KwH (kilovatio-hora). El mayor consumo se reflejó en la actividad de Emacsa (9.103.644 KwH), seguida, ya de lejos, por Sadeco (3.227.779 KwH). En cuanto al consumo de luz del resto de empresas fue de 763.985 KwH en Aucorsa, de 238.975 KwH en Cecosam y de 223.790 KwH en Vimcorsa.