Empresas municipales
El Ayuntamiento licita por seis millones el suministro eléctrico de Aucorsa, Vimcorsa, Sadeco, Emacsa y Cecosam
El contrato roza los 12 millones si se tienen en cuenta las posibles prórrogas
El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la empresa municipal de aguas Emacsa, ha sacado a licitación un contrato para el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las sociedades municipales Aucorsa, VimcorsaSadecoCecosam y la propia Emacsa. El contrato sale a licitación por casi seis millones de euros y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de ampliarlo a dos prórrogas de un año cada una hasta alcanzar los 11,8 millones.
Lo que busca el Ayuntamiento con esta licitación es la contratación conjunta y centralizada del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las sociedades municipales ya citadas, así como el fomento del uso de las energías renovables y una optimización de los contratos energéticos desde el punto de vista económico. En este caso, se busca una empresa con la firmar un acuerdo marco que se desarrollará en dos fases: la primera, la propia firma del acuerdo marco para fijar las condiciones de los contratos venideros y la segunda, esos contratos que dependerán de cada una de las empresas municipales.
Servicios a los que abarcará el contrato
En la empresa municipal de autobuses Aucorsa el contrato servirá para el suministro de 12 espacios incluidos varios paneles de horarios de llegada o la sede central de la sociedad. En el caso de Vimcorsa, serán 21 espacios los que cubrirá, por ejemplo, los apartamentos de mayores de Sama Naharro, varios aparcamientos o Trueque, 4.
En Sadeco serán 30 espacios entre bases de trabajo, ecoparques o el complejo medioambiental. En cuanto a Emacsa, la empresa que más luz consume, abarca numerosos sitios donde se aplicará el acuerdo hasta llegar a 130. Por último, para Cecosam el contrato llegará a los cementerios y al tanatorio municipal.
¿Cuánta luz consumen las empresas municipales?
El consumo total anual de energía eléctrica de las empresas municipales ascendió durante el último ejercicio, según la información que aparece en el contrato, a 13.558.173 KwH (kilovatio-hora). El mayor consumo se reflejó en la actividad de Emacsa (9.103.644 KwH), seguida, ya de lejos, por Sadeco (3.227.779 KwH). En cuanto al consumo de luz del resto de empresas fue de 763.985 KwH en Aucorsa, de 238.975 KwH en Cecosam y de 223.790 KwH en Vimcorsa.
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba