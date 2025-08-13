Adjudicada la redacción del proyecto para rehabilitar el actual parque de bomberos

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado un contrato por poco menos de 140.000 euros a la empresa Arquitectura, ingeniería y desarrollo sostenible para que redacte el proyecto básico de las obras a ejecutar en el parque actual de bomberos, en la avenida de los Custodios. Mientras se trabaja para que este servicio indispensable cuente con un nuevo parque, que se ubicará en la Alameda del Obispo, el Ayuntamiento rehabilitará el actual y mejorará las instalaciones, que se han quedado obsoletas, tal y como se reconoce en la memoria del contrato.

La adjudicataria tendrá ahora 18 meses para redactar el proyecto, que luego habrá que llevar a cabo. Las actuaciones afectan a todo el parque, aunque, sobre todo, a su edificio principal y a sus instalaciones, que van a ser sustituidas en su totalidad.

Instalaciones del parque central de bomberos. / Manuel Murillo

Las obras

El proyecto deberá recoger, entre otras cosas, el acondicionamiento del acceso principal al edificio desde la vía pública, así como la instalación de un ascensor en la zona de administración. También incluirá la sustitución de todos los revestimientos verticales y horizontales, donde no haya habido actuaciones previas, así como de toda la carpintería interior.

En el proyecto que definirá la obra posterior se incluirán, además, la remodelación de los aseos, la retirada de los conductos de climatización existentes, la instalación de nuevas luminarias y la sustitución de todo el cableado. Además, también debe contemplar la climatización de las zonas del edificio que se consideran habitables, el suministro de agua caliente sanitaria, un sistema de ventilación y la revisión de la antigua instalación de telecomunicaciones. La adjudicataria deberá incluir en el proyecto la impermeabilización de las cubiertas del edificio.

Parte de fuera

En cuanto al resto del parque, se pretende actuar también en la zona del patio de maniobras y del hangar, revisándose su cubierta para su posterior sustitución o reparación. Dentro del hangar se encuentra un almacén con posibilidad de crear una doble altura que se desarrollará en el proyecto. La piscina existente, actualmente en desuso, se reducirá en profundidad y se dotará de las instalaciones necesarias para su puesta en marcha y la torre de entrenamiento será demolida, ejecutándose una nueva que cumpla con las necesidades actuales.