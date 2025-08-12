Urbanismo inicia las labores de asfaltado en el último tramo de la avenida de Trassierra

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha informado de que ha iniciado esta semana las labores de asfaltado en el último tramo de la avenida de Trassierra, en concreto el comprendido entre las calles Francisco de Toledo y la glorieta de las Tres Culturas. Los trabajos, a cargo de la empresa Sepisur, arrancaron este 11 de agosto, y estarán finalizados en esta semana.

Una vez concluidas las labores de asfaltado en este tramo, está previsto que se ultimen las actuaciones para la finalización del carril bici y se proceda al pintado de este último tramo. Estos trabajos se desarrollarán a lo largo de este mes de agosto para que la vía pueda abrirse definitivamente al tráfico y concluya la reforma total de la citada avenida.

Acerca de los trabajos que se han desarrollado, estos continúan las actuaciones desarrolladas en las dos fases anteriores, en concreto, se ha intervenido en la calzada para desarrollar dos carriles por sentido, se han reformado y ampliados los acerados además de la construcción de un carril bici unidireccional, reforma completa del alumbrado con tecnología LED, instalación de nuevas zonas semafóricas, plantación de árboles y de nuevo mobiliario urbano. Las obras fueron adjudicadas en su día por un importe de 751.487, 46 euros.