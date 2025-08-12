El Icomos que ha visitado hoy la Mezquita-Catedral para evaluar los daños del incendio ha asegurado que ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera del monumento en una visita realizada la pasada primavera. Por otra parte, vivir en Córdoba se vuelve una tarea complicada cuando el calor aprieta. Para los cordobeses cada día que pasa es más complicado conciliar el sueño en esta extensa ola de calor, la vida se ralentiza y solo ocurre muy temprano por la mañana o cuando se oculta el sol. Y, en última instancia, te contamos las novedades y actualizaciones de los incendios que arrasan el país.

