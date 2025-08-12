La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La visita del Icomos a la Mezquita-Catedral, el reto de vivir en Córdoba con el calor y las novedades de los incendios que arrasan el país centran los titulares de la jornada
El Icomos que ha visitado hoy la Mezquita-Catedral para evaluar los daños del incendio ha asegurado que ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera del monumento en una visita realizada la pasada primavera. Por otra parte, vivir en Córdoba se vuelve una tarea complicada cuando el calor aprieta. Para los cordobeses cada día que pasa es más complicado conciliar el sueño en esta extensa ola de calor, la vida se ralentiza y solo ocurre muy temprano por la mañana o cuando se oculta el sol. Y, en última instancia, te contamos las novedades y actualizaciones de los incendios que arrasan el país.
- El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral
- Vivir cuando la ciudad arde: 44 grados en la cresta de la ola de calor
- Última hora de los incendios en España | Interior pone todos los medios para luchar contra los incendios: 13 fuegos activos y una tarde complicada
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los bomberos de Córdoba trabajan en el incendio de una vivienda en Las Jaras
- Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace que conectará el polígono de Las Quemadas con la autovía A-4
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable'
- La plaza de Cañero tendrá plataforma única y se mejorará la accesibilidad de toda la zona
- Detenido por agredir a un vecino que le recriminó su actitud vandálica por destrozar un cajero automático
- La Junta tramita más de 770 solicitudes para la ayuda del Bono Alquiler Joven en Córdoba
Provincia
- La Agencia de la Energía organiza 56 jornadas para fomentar comunidades energéticas en municipios de Córdoba
- Sorprendido por la Guardia Civil en un reparto de droga a domicilio en Carcabuey
Andalucía
- Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"
Sucesos
Deportes
- El Córdoba CF volará el mismo lunes a Gijón desde el aeropuerto de la ciudad para su debut liguero
- El lateral izquierdo deja de ser un lujo en el Córdoba CF
