La actualidad del martes 12 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La visita del Icomos a la Mezquita, la investigación del incendio y la concesión de más de 300 cheques-bebé a familias de la ciudad copan la mirada informativa

Así avanzan los trabajos en la Mezquita Catedral tras el incendio

Así avanzan los trabajos en la Mezquita Catedral tras el incendio / AJ González / COR

La Mezquita-Catedral encabeza de nuevo los titulares. El Icomos, organismo asesor de la Unesco, visitará hoy el templo para evaluar 'in situ' los daños del incendio. Por otra parte, un juzgado de Córdoba está a la espera de recibir el atestado policial sobre el suceso para abrir diligencias de investigación (y determinar si existen indicios racionales de delito) en caso de estimarlo oportuno. Además, la Policía Judicial investiga de oficio el siniestro y la Científica continúa trabajando para esclarecer las causas. Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la concesión de 343 cheques-bebé de 500 euros por familia. Esta ayuda se puede seguir pidiendo hasta el 15 de noviembre de este año.

