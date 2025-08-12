La Mezquita-Catedral encabeza de nuevo los titulares. El Icomos, organismo asesor de la Unesco, visitará hoy el templo para evaluar 'in situ' los daños del incendio. Por otra parte, un juzgado de Córdoba está a la espera de recibir el atestado policial sobre el suceso para abrir diligencias de investigación (y determinar si existen indicios racionales de delito) en caso de estimarlo oportuno. Además, la Policía Judicial investiga de oficio el siniestro y la Científica continúa trabajando para esclarecer las causas. Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la concesión de 343 cheques-bebé de 500 euros por familia. Esta ayuda se puede seguir pidiendo hasta el 15 de noviembre de este año.

