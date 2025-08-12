La actualidad del martes 12 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La visita del Icomos a la Mezquita, la investigación del incendio y la concesión de más de 300 cheques-bebé a familias de la ciudad copan la mirada informativa
La Mezquita-Catedral encabeza de nuevo los titulares. El Icomos, organismo asesor de la Unesco, visitará hoy el templo para evaluar 'in situ' los daños del incendio. Por otra parte, un juzgado de Córdoba está a la espera de recibir el atestado policial sobre el suceso para abrir diligencias de investigación (y determinar si existen indicios racionales de delito) en caso de estimarlo oportuno. Además, la Policía Judicial investiga de oficio el siniestro y la Científica continúa trabajando para esclarecer las causas. Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la concesión de 343 cheques-bebé de 500 euros por familia. Esta ayuda se puede seguir pidiendo hasta el 15 de noviembre de este año.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- El Cabildo asumirá el coste total de la restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio
- La Policía Local reordena todo el tráfico en torno a la Mezquita para facilitar las obras tras el incendio
- Córdoba espera este martes el pico más alto de la ola de calor
Cultura
Provincia
- La mina Aurora de Belmez se transformará en parque periurbano y centro de interpretación
- Las Perseidas iluminan ya el cielo de Córdoba: los mejores planes para disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo
- Detenido un joven en Villafranca de Córdoba en un control con 4,5 gramos de MDMA
Agricultura
Andalucía
- Dos muertos en Cádiz y Jaén elevan a 141 los fallecidos por las altas temperaturas en Andalucía este verano
Sucesos
Deportes
- Ignasi Vilarrasa, nuevo lateral izquierdo para el Córdoba CF
- Así evolucionó la masa social del Córdoba CF y estos son los motivos para un récord
