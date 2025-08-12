Perseidas 2025 en Córdoba: esta es la hora clave para ver la lluvia de estrellas

La noche de este 12 de agosto promete ser uno de los momentos más mágicos del verano en Córdoba, ya que está previsto el punto más álgido de las Perseidas, la lluvia de estrellas esperada todos los años. Pero, ¿cuál es la mejor hora para verlas?

Aunque la luna brillará con fuerza este martes, los meteoros se dejarán ver si buscas el lugar correcto para observar el cielo. Tanto en la ciudad de Córdoba como en la provincia hay lugares fantásticos para asistir a este espectáculo del universo. Y aquí tienes una lista de algunos de los mejores rincones para disfrutar del cielo estrellado.

Consejos para ver las Perseidas

Antes de nada, conviene apuntar algunos consejos para poder sacarle el máximo provecho a una noche tan especial:

Buscar un buen lugar de observación , con baja luz y pocos obstáculos.

, con baja luz y pocos obstáculos. Dirigir la vista a posiciones opuestas a la luna .

. Tener paciencia .

. Entender que el número de meteoros por horas es muy variable .

. Llegar con tiempo al lugar de observación.

al lugar de observación. Evitar el uso de pantallas u objetos que generen luz.

La mejor hora

Como ya informó el Observatorio Astronómico Nacional, desde el pasado 17 de julio se vienen observando las también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. El fenómeno durará hasta el próximo 24 de agosto, pero será, durante la noche de este martes, 12 de agosto, cuando se asista a la mayor actividad de las estrellas.

Las Perseidas llegarán a su clímax en torno a las 22.00 horas. Desde ese momento y hasta el amanecer, las posibilidades de ver decenas de meteoros por hora serán mayores, sobre todo si te alejas de la contaminación lumínica y apuntas la vista hacia el noreste, donde se ubica la constelación de Perseo.

La cita dura solo unas horas, pero es uno de esos espectáculos naturales que se graban para en la memoria… y en la cámara.