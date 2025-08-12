Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este martes la aprobación que, a finales de julio, el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba hizo del proyecto de la primera fase de las obras que permitirán unir el polígono industrial de Las Quemadas con la autovía A-4. Se da así un paso más, con esta publicación, para ejecutar una obra esperadísima por los empresarios y usuarios de este polígono, el de mayor actividad de toda la capital. Ahora, el anuncio estará en información pública un mes.

En este caso, se informa tanto del proyecto en sí como de la obtención de suelos necesaria para hacer la primera fase de la intervención, una obtención por la que Urbanismo pagará algo menos de 150.000 euros, a razón, principalmente, de ocupaciones temporales.

La intervención

Según lo aprobado hace menos de un mes en el consejo rector, esta primera fase se centrará en el propio polígono y consistirá en la reurbanización de la actual calle Camino Pecuario, la ejecución del vial denominado Tronco número 2 y de la glorieta número 2. Incluirá, además, el soterramiento de las líneas eléctricas. Ya en la segunda fase se ejecutará la propia remodelación del enlace con la A-4, pendiente del informe de Carreteras todavía.

Vista del terreno por donde atravesará el enlace del polígono con la autovía. / Manuel Murillo

En la documentación que fue al consejo se reconocía que la actuación era “de especial urgencia” debido al alto nivel de tráfico que se concentra en la vía natural de acceso al polígono, la antigua nacional IV. Por la carretera, decía la documentación, circulan al día unos 50.000 vehículos en jornadas laborables sumando ambas direcciones, debido a la actividad no solo de Las Quemadas, sino también del campus universitario de Rabanales.

El nuevo acceso

El acceso con la A-4 se ubicará en el punto kilométrico 396 y con él se pretende descongestionar la antigua nacional, especialmente saturada en su conexión con la avenida de Libia y Carlos III en la Glorieta de Louvière, repartiendo los tráficos entre los dos accesos y por tanto eliminando las retenciones, origen de la accidentabilidad por alcance en los ramales de salida de la CO-31.